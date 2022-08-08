Día del gato 2022: ¿Por qué se celebra tres veces al año?

Cada 8 de agosto se conmemora a escala internacional a los mininos, pero estas increíbles mascotas son celebradas tres veces al año, en el marco del Día del gato 2022 te explicamos por qué .

Actualmente las tres fechas marcadas en el calendario para conmemorar el Día Internacional del gato son el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre de cada año pero ¿Por qué el Día internacional del gato se celebra tres veces al año?

Cada año, en estas tres fechas, los dueños de los mininos aprovechan para compartir videos o fotografías de sus felinos en redes sociales y la celebración del Día del gato 2022 no será la excepción.

¿Por qué el Día Internacional del gato se celebra el 20 de febrero?

El origen de la celebración del Día Internacional del gato el 20 de febrero, se debe a un gato llamado “Socks”, quien era la mascota de la familia de Bill Clinton, presidente de Estados Unidos en 1993.

El gato fue adoptado en 1991 por la hija del presidente y con el tiempo se ganó el cariño de los ciudadanos estadunidenses.

Años después, Socks fue diagnosticado con cáncer y tras recibir algunos tratamientos, la familia tomó la decisión de dormirlo el 20 de febrero del 2009, por lo que algunos usuarios en redes sociales declararon el 20 de febrero como el Día Internacional del gato, con el motivo de honrar al felino.

|The White House President Barack Obama

¿Cómo surge la celebración del Día Internacional del gato el 8 de agosto?

La segunda fecha señalada para el Día del gato es cada 8 de agosto, este día fue elegido por el Foro Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), la cual comenzó a conmemorarse desde el año 2002.

Algunos expertos en estos felinos aseguran que la razón por la que se eligió este día, se debe a que agosto es la época del año en la que los gatos son más propensos a entrar en celo.

Día del gato se celebra el 29 de octubre en Estados Unidos

Por último, el 29 de octubre se celebra el Día Internacional del gato en Estados Unidos (EU), el cual tiempo después se extendió a todo el mundo.

La celebración a los gatos el 29 de octubre surge cuando Collen Paige, experta en estilo de vida de las mascotas, propusiera esta fecha para celebrar la existencia de los gatos en Estados Unidos (EU), ya que el objetivo de este día es concientizar a la sociedad de la existencia de los gatos callejero, así como fomentar la adopción de felinos.

¿Por qué es bueno tener un gato en casa?

En el marco del Día del gato 2022, podemos confirmar que adoptar a un gato, es una de las mejores decisiones que se pueden tomar en la vida, ya que estos animales, a pesar de su carácter y personalidad única, se convierten en excelentes compañeros de vida.

El adoptar un gato es una muestra de amor y solidaridad a su vida, pues en México el abandono de estos animales es cada vez mayor, así como el daño que les hacen debido algunas creencias sobre ellos, principalmente en gatos color negro.

Por otro lado, los gatos suelen ser animales que se adaptan fácilmente al entorno en donde estén, además de ser muy independientes, por lo que ya sea que vivasen un casa grande o un departamento, estos felinos se adaptarán al espacio que les puedas brindar. Así que feliz Día del gato 2022.

