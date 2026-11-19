Estudios recientes han demostrado que los hombres, por lo general, suelen vivir menos que las mujeres, y esto no solo se debe a factores biológicos.

Por lo que en el marco del Día Internacional del Hombre, que se conmemora cada 19 de noviembre, la UNAM recuerda la importancia de atender la salud masculina, que puede influir directamente en la esperanza de vida.

¿Quiénes viven más años, los hombres o las mujeres?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los hombres de América viven, en promedio, entre cinco y siete años menos que las mujeres.

Esto no solo aplica para el caso de México, pues en distintas partes del mundo coinciden que la población masculina tiene menor esperanza de vida frente a las mujeres, aunque la cantidad de años suele variar.

Pero ¿por qué ocurre esto? Los especialistas explican que no existe una sola razón, sino una combinación de factores relacionados con la genética, las enfermedades y el estilo de vida.

¿Por qué los hombres viven menos años que las mujeres?

La OPS señala que los hombres enfrentan mayores riesgos de morir por ciertas enfermedades, accidentes y situaciones de violencia.

Entre las principales causas de muerte se encuentran:

Enfermedades cardiovasculares.

Enfermedades crónicas como diabetes o algunos tipos de cáncer.

Accidentes de tránsito.

Suicidios.

Enfermedades infecciosas, como el VIH.

Además, los especialistas advierten que ciertos comportamientos pueden influir en esta diferencia, como el consumo excesivo de alcoho l, el tabaquismo y la falta de chequeos médicos.

#UnDíaComoHoy se conmemora el Día Internacional del Hombre 🙋‍♂️. Consulta en la @cuaedunam un contenido didáctico relativo a los estudios de las masculinidades > https://t.co/WZJ3pUNYxI Infografía de la @FESAragonUNAM 👇. https://t.co/rXhyuDjGFU — UNAM (@UNAM_MX) November 19, 2026

Día Internacional del Hombre 19 de noviembre

El Día Internacional del Hombre comenzó a conmemorarse el 19 de noviembre de 1999, por iniciativa de Trinidad y Tobago, y actualmente se celebra en más de 60 países.

Esta fecha busca reconocer las aportaciones de los hombres a la sociedad, promover modelos masculinos positivos y fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Pero también se busca visibilizar los problemas de salud física y mental que enfrenta la población masculina, con el fin de la prevención a tiempo.