Así se celebra el Día Internacional del Niño en China

En el Día Internacional del Niño en China, los niños menores de 14 años efectúan sus visitas totalmente gratis. En la provincia suroccidental china de Yunnan, los estudiantes llegaron al Jardín Botánico Tropical Xishuangbanna de la Academia de Ciencias de China para participar en actividades de aprendizaje sobre la biodiversidad. Guiados por voluntarios y guías turísticos, conocieron plantas que nunca habían visto.

¿Cómo se celebra el Día Internacional del Niño en China?

En la ciudad de Nanchong, en la provincia suroccidental china de Sichuan, la Liga Juvenil Comunista del distrito de Jialing y la Oficina de Educación del distrito organizaron una serie de actividades de artes escénicas y una exhibición de arte, con telas teñidas, esculturas de arcilla y tejido de bambú, y los niños disfrutaron de una experiencia práctica especial.

En la provincia de Gansu, al suroeste de China, el Hospital Provincial de Maternidad y Cuidado Infantil invitó a los hijos de los obreros que trabajan en los principales proyectos de construcción, y los pediatras les realizaron “in situ” un examen de boca, ojos y oídos.

Día Internacional del Niño en China|REUTERS/Aly Song

En la ciudad de Jinan, en la provincia oriental china de Shandong, cientos de estudiantes de la escuela primaria Quanrun asistieron a una ceremonia que celebraba la edad de 10 años.

Durante el ritual de agradecimiento a los maestros y padres, los estudiantes se arreglaron la ropa y se inclinaron tres veces ante ellos y en el apartado "hablar con el corazón", los estudiantes y sus padres hablaron de temas comunes y tuvieron charlas de corazón a corazón. Al final, los estudiantes subieron al escenario para prestar juramento y presentaron actuaciones teatrales.

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Jiang Haozhi, estudiante de la escuela primaria Quanrun:

"Todos los padres han escrito cartas a sus hijos. Me sentí conmovido hasta las lágrimas (cuando leí la carta de mi padre). Nunca pensé que mi padre me amaría y se preocuparía tanto por mí".

Al final de la ceremonia, los maestros, los padres y los estudiantes visitaron el Salón Conmemorativo Revolucionario de Dafengshan de Jinan para conocer las hazañas heroicas de los mártires revolucionarios.

Pics: A thousand-person calligraphy contest was carried out in an elementary school in Qianxinan Buyei and Miao Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, on Sunday, a day before International Children's Day. pic.twitter.com/6SwjmH3Tsa — CGTN (@CGTNOfficial) June 1, 2021

Día del Niño

El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, en que se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Esta efeméride es observada diferentes fechas dependiendo de cada país.

¿Cuándo se celebra el Día del Niño en otros países?

En Argentina se celebra el tercer domingo de agosto, en Paraguay el 31 de mayo, mientras que en China el 1 de junio.