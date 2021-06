Ancelotti vivirá nueva etapa al frente del Real Madrid

Carlo Ancelotti ha vuelto al Real Madrid para una segunda etapa como técnico del club español de fútbol, reincorporándose al equipo procedente del Everton de la liga Premier de Inglaterra, anunciaron ambos equipos.

El italiano, que anteriormente estuvo al frente del Real entre 2013 y 2015, ha pactado un contrato por tres años en el Bernabéu y sustituye al francés Zinedine Zidane, que dejó al club merengue el mes pasado.

Segunda etapa de Ancelotti en el Real Madrid

Ancelotti había estado a cargo en Goodison Park desde diciembre de 2019, lo que llevó al Everton a un décimo puesto en la Premier League la temporada pasada.

El italiano, que tiene uno de los currículums más condecorados del fútbol mundial, ganó la Champions League con el Real Madrid en 2014, ayudando a los españoles a conseguir su legendaria “Décima” corona europea, antes de ser despedido 12 meses después.

Ancelotti regresa al Real Madrid.

El técnico de 61 años es uno de los tres entrenadores, junto con el ex entrenador del Liverpool Bob Paisley y Zinedine Zidane, que han ganado la Copa de Europa o la Liga de Campeones en tres ocasiones, y también llevaron al AC Milan de Italia a la gloria en 2003 y 2007.

Será el técnico del Real Madrid durante tres temporadas

También ha entrenado a la Juventus, Chelsea, Paris St Germain y Bayern Munich en sus 26 años de carrera como entrenador.

“Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas”, se lee en un breve comunicado del Real Madrid.

Ancelotti firmará su contrato y será presentado a los medios este miércoles. Antes por medio de un mensaje, agradeció su paso al frente del Everton: “Me gustaría agradecer a la Junta Directiva, a los jugadores y a los evertonianos el tremendo apoyo que todos me han dado durante mi estancia en el Club. Tengo un completo respeto por todos los asociados al Everton y espero que puedan alcanzar las emocionantes oportunidades que tienen por delante. Aunque he disfrutado en el Everton se me ha presentado una oportunidad inesperada que creo que es el movimiento correcto para mí y mi familia en este momento”.