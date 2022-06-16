Científicos de China confirman presencia de agua en la Luna

Científicos chinos confirman presencia de agua en la Luna. Su investigación se basa en el análisis de las muestras de suelo lunar traídas por la sonda china Chang'e-5 y los espectros "in situ" del Chang'e-5.

Las observaciones de telescopios y satélites muestran que, en la Luna, el agua puede existir como hidroxilo o H2O en las rocas.

Los científicos de China han confirmado la presencia de agua (H2O) en las rocas recogidas por el módulo de aterrizaje lunar Chang’e-5 en la Luna.

Los indicios de que pudiera existir agua en las rocas reunidas por la nave de China, fueron corroborados en unos test realizados en la Tierra.

#China confirms #water on the #Moon

H2O is present in the rocks gathered by the Chang'e-5 lunar lander have been confirmed by testing on Earth, Chinese scientists have said pic.twitter.com/PniCq7ru8B — Hans Solo (@thandojo) June 16, 2022

China confirma presencia de agua en las muestras de la Luna traídas a la Tierra

Se trata de la primera vez en el mundo que el análisis de laboratorio de las muestras de suelo de la Luna y los datos espectrales de los estudios de la superficie lunar "in situ" se utilizan de manera conjunta para examinar la existencia, forma y cantidad de agua en las muestras.

Los resultados de la investigación discutieron las características de distribución y la fuente de agua en el área de aterrizaje de la sonda Chang'e-5.

La investigación se documentó en un artículo publicado en el sitio web de la revista Nature Communications, titulado "Evidencia de agua en la superficie lunar a partir de espectros in situ de Chang'e-5 y muestras devueltas".

Conforme al artículo, "el contenido de hidroxilo de los suelos lunares en el sitio de aterrizaje de Chang'e-5 tiene un valor medio de 28.5 ppm, que está en el extremo débil de las características de hidratación lunar".

La investigación también confirmó la existencia de agua procedente de la propia Luna en las muestras traídas por la sonda Chang'e-5. El análisis de laboratorio de las muestras devueltas del Chang'e-5 encontró al menos un mineral hidratado, la hidroxiapatita, lo que demuestra la existencia de "agua" del proceso de cristalización magmática.

Lo anterior muestra que el "agua" no solo existió, sino que también podría haber jugado un papel importante en la actividad magmática de la Luna.

Este resultado ha proporcionado información básica para la interpretación de la señal y la estimación del agua en los datos de teledetección.

Another piece of evidence that OH (+H2O) existing at the Chang'e-5 landing site. Liu et al., 2022 proposed the mean hydroxyl content is 28.5 ppm. Instead of solar wind implantation but apatite is the main source of OH. #CNSAhttps://t.co/RHeiZvpXlI https://t.co/WuLe3EzKQ8 pic.twitter.com/gMjjtktbeJ — Yuqi Qian (@YuqiiQian) June 15, 2022

Sonda espacial Chang'e-5 recolectó muestras del suelo de la Luna

El módulo de aterrizaje Chang'e-5, que aterrizó en la Luna en diciembre del año 2020, recogió unos 1.7 kilos de rocas y suelo de la Luna, conocidos como "regolito". También usó sus instrumentos a bordo para medir la composición química de las muestras recogidas.

La cápsula de retorno de la sonda lunar Chang'e-5 de China, aterrizó en la Tierra en las primeras horas del 17 de diciembre de 2020, trayendo de vuelta al país las primeras muestras recolectadas de la Luna, un hito que marca la finalización de la Chang'e-5.

Los científicos esperan que, en el futuro, los astronautas que colonicen el satélite de la Tierra (la Luna) puedan extraer oxígeno molecular e hidrógeno del medio ambiente para generar agua y oxígeno puro para ser usados por aquéllos.