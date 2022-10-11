Estas son las actividades que habrá por el Día de Muertos 2022 en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer cuándo y dónde será el desfile de Día de Muertos 2022, además de las actividades que habrá con motivo de esta celebración, que se prevé que deje una derrama económica de 4 mil millones de pesos y con una asistencia de 410 mil millones de personas aproximadamente.

Por primera vez, la Secretaría de Obras y Servicios, en el Zócalo de la CDMX se instalarán tres conjuntos de iluminación que se colocarán en edificios del gobierno capitalino, uno más en la calle de 20 de noviembre y la Plaza de la Constitución, además de otro en el Paseo de la Reforma e Insurgentes, que se montarán a partir del 17 de octubre.

En las celebración por el Día de Muertos 2022 habrá más actividades como la Feria del Cempasúchil a partir del 22 de octubre en Paseo de la Reforma, que dejará 1.7 millones de derrama económica, informó Nathalie Deplas, secretaria de turismo de la CDMX.

El espectáculo de la Llorona en los embarcaderos de Xochimilco será otra de las actividades por el Día de Muertos 2022 a partir del 28 de octubre al 6 de noviembre.

En San Andrés Mixquic también habrá una verbena y música del 31 de octubre, además de 1 y 2 de noviembre.

La Megaofrenda de la UNAM se instalará en la Plaza de Santo Domingo con motivo del muralismo el 1 y 2 de noviembre.

El colibrí viajero que ofrece dramatizaciones de Día de Muertos en avenidas importantes en el Centro Histórico.

Recorridos nocturnos en el Bosque de Chapultepec los días 29 y 30 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre de 19:00 a 22:00 horas.

Cuándo será el Desfile de Día de Muertos 2022 en CDMX El desfile con motivo del Día de Muertos se celebrará el 29 de octubre a las 17:00 horas y tendrá un recorrido de aproximadamente cuatro horas.

El recorrido del Desfile de Día de Muertos 2022 será de las puertas de los leones en el Bosque de Chapultepec y por primera vez llegará al Zócalo de la CDMX, con un recorrido de 8.7 kilómetros, además Ángela Aguilar ofrecerá un concierto al culminar el recorrido.

La jefa de Gobierno, @Claudiashein, confirmó la realización del #GranDesfileDelDíaDeMuertos2022 el 29 de octubre a las 17 horas.



Comenzará en Chapultepec, recorrerá Reforma y concluirá en el #ZócaloCDMX con un concierto de @AngelaAguilar__ pic.twitter.com/nG48KxckGo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2022

El desfile de Día de Muertos 2022 tendrá 10 carros alegóricos y tendrá como tema "México el ombligo de la luna" en alusión al significado del país, la riqueza de la cultura mexicana y sus tradiciones.

Para el Desfile de Día de Muertos 2022 se crearán siete nuevos personajes: Luna: Metztli, Lola la Mariposa, Xola, Laka Laka, Mari la Mariachi y Tina la Catrina.

El desfile de Día de Muertos 2022 también se podrá disfrutar a distancia y se podrá ver la transmisión vía redes sociales y por televisión.

Además de este desfile se realizarán eventos culturales, musicales y hasta deportivos como el paseo ciclista de muertos, realizados por el gobierno capitalino y las 16 alcaldías, por lo que se sugiere consultar la cartelera de la ciudad de México a través del portal del gobierno de la CDMX.