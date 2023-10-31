¿Los alimentos de la ofrenda de Día de Muertos pierden su sabor? Esto dice la ciencia

Una de las principales creencias sobre el Día de Muertos, es que cuando nuestros difuntos cruzan del descanso eterno para llegar al mismo plano terrenal a través de las ofrendas, los alimentos pierden su esencia y por ende su sabor, pero, ¿qué tan cierta esta idea?

El misterio comienza una vez que se colocan los alimentos en la ofrenda para que las ánimas de los difuntos puedan realizar su viaje desde Mictlán; sin embargo, días después de haber sido ofrendados, estos han perdido gran parte de su sabor.

¿Por qué la comida de la ofrenda no sabe?

De acuerdo con Catherine Good, autora de ‘El trabajo de los muertos en la Sierra de Guerrero’, los alimentos que son colocados en el altar como ofrendas, sufren un proceso de enfriamiento y pierden gran parte de su sabor después de la noche del Día de Muertos porque no cuentan con “energía vital” o esencia.

Catherine Good explica que a las ánimas les es imposible “consumir” los manjares en un sentido tradicional, ya que carecen de un cuerpo físico que les permita tocar, por lo que absorben de las ofrendas la esencia más impalpable y sutil de cada comida.

Lo más común es que nuestros difuntos se lleven consigo el aroma de los alimentos, pues forma parte fundamental de la experiencia de disfrutar de la comida.

“Las ánimas se llevaron el aroma arriba. Si tu plato de comida lo guardas en el refri, no se va el sabor. Si nomás tú lo pones en el altar (como ofrenda) se le va el sabor. Porque lo llevan las ánimas”, explica Catherine Good.

¿Por qué los alimentos de las ofrendas pierden su sabor?

Aunque es una creencia popular, lo cierto es que días después de retirar los alimentos de la ofrenda por el Día de Muertos, estos sí han perdido su sabor, pero esto tendría una respuesta meramente científica y es que puede desaparecer la esencia de la comida debido a las siguientes razones:



Oxidación : La exposición al oxígeno del aire puede causar la oxidación de los compuestos orgánicos, lo que a su vez afecta a los sabores y aromas, ya que los radicales libres pueden reaccionar con compuestos aromáticos y volátiles, alterando su estructura química.

: La exposición al oxígeno del aire puede causar la oxidación de los compuestos orgánicos, lo que a su vez afecta a los sabores y aromas, ya que los radicales libres pueden reaccionar con compuestos aromáticos y volátiles, alterando su estructura química. Descomposición microbiana : Los microorganismos, como bacterias y levaduras, crecen cuando se exponen a la intemperie, lo que genera subproductos metabólicos que afectan el sabor.

: Los microorganismos, como bacterias y levaduras, crecen cuando se exponen a la intemperie, lo que genera subproductos metabólicos que afectan el sabor. Pérdida de humedad : La pérdida de agua de los alimentos, ya sea por evaporación o por la acción de microorganismos, puede concentrar los sabores.

: La pérdida de agua de los alimentos, ya sea por evaporación o por la acción de microorganismos, puede concentrar los sabores. Fotodegradación : Especialmente las comidas ricas en grasas y aceites, pueden ser sensibles a la luz solar y experimentar cambios en su composición química, su sabor y aroma.

¿Mito o realidad? Ahora ya sabes la explicación científica por la cual los alimentos de la ofrenda pueden perder su sabor, pero, ¿tú que eliges creer?