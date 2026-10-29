¿A qué panteón ir en Día de Muertos? CDMX tiene 118 cementerios y así puedes consultarlos

Cuando llega el Día de Muertos, los cementerios de la Ciudad de México se transforman. Las tumbas se llenan de flores, las familias limpian las sepulturas de sus seres queridos y cientos de veladoras iluminan algunos de los rincones más emblemáticos de la capital.

Pero ¿alguna vez te has preguntado cuántos panteones existen en la CDMX? Aunque algunos son conocidos por sus celebraciones, su antigüedad o los personajes que descansan entre sus muros, hay muchos otros que forman parte de la vida cotidiana de las alcaldías y que también necesitan atención.

La historia de estos lugares va mucho más allá de las lápidas. En ellos se conservan tradiciones familiares, expresiones de arte funerario y recuerdos de distintas épocas de México. Y justo cuando miles de personas se preparan para visitarlos este 1 y 2 de noviembre, también vuelve a cobrar importancia una pregunta: ¿en qué condiciones se encuentran?

¿Cuántos panteones hay en CDMX y qué pasa con su mantenimiento?

La Ciudad de México cuenta con 118 panteones, de acuerdo con la cifra difundida por la diputada Yolanda García Ortega. Se trata de recintos distribuidos en las distintas alcaldías, donde cada año miles de personas acuden para visitar a sus familiares fallecidos.

¡Ojo! No todos se encuentran en las condiciones que necesitan. Por ello, la legisladora presentó una iniciativa ante el Congreso capitalino para que las alcaldías y las empresas refuercen las labores de limpieza y mantenimiento de estos espacios.

La propuesta pone sobre la mesa un asunto que cobra especial relevancia durante la temporada de Día de Muertos. En estas fechas, los cementerios reciben a familias que acuden a limpiar las tumbas, colocar flores, encender veladoras y recordar a quienes ya no están.

El cuidado de sus instalaciones también implica preservar espacios que forman parte de la historia y las tradiciones de la capital.

Si quieres conocer cuáles se encuentran en cada demarcación, puedes consultar el directorio de panteones de la Ciudad de México.

¿Cuáles son los panteones más famosos de la CDMX?

Entre los 118 cementerios capitalinos hay algunos que destacan por su historia, su arquitectura y las tradiciones que se mantienen vivas en sus instalaciones. Incluso, varios resguardan los restos de personajes que dejaron huella en la política, el arte y el espectáculo mexicano.

Estos son cinco de los más representativos:

