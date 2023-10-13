¿Habrá clases el próximo 1 y 2 de noviembre por el Día de Muertos? Esto dice la SEP

El Día de Muertos 2023 se acerca para marcar un día lleno de folklore, color y tradición con el objetivo de honrar a nuestros difuntos. En tanto, los pequeños en casa se alistan para tener unos días de descanso, pero, ¿qué marca el calendario de la SEP para el próximo 1 y 2 de noviembre?

¿Habrá puente por el Día de Muertos para los alumnos de la SEP?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo miércoles 1 de noviembre, conocido también como el Día de Todos los Santos, los estudiantes de nivel básico, es decir, kínder, primaria y secundaria, tendrán que asistir a clases de manera normal, pues no habrá suspensión de actividades.

El único día que la SEP contempla ofrecer a sus alumnos, maestros o personal docente es el jueves 2 de noviembre, Día de Muertos; sin embargo, el viernes 3 de noviembre, los estudiantes deberán volver a las aulas, por lo que NO gozarán de un puente por las fiestas.

El 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos en México.|Pexels.

¿Cuándo será el próximo puente para los estudiantes?

Aunque los alumnos de la SEP no puedan disfrutar de un puente por el Día de Muertos, los días de descanso están más cerca de lo que crees, porque el calendario indica que el próximo 27 de octubre 2023 se llevará a cabo la segunda Junta del Consejo Técnico Escolar y Descarga Administrativa.

La calendarización de la Junta de Consejo Técnico Escolar programada para el 27 de octubre significa que los estudiantes regresarán a las aulas hasta el lunes 30 de octubre, posterior a esto deberán descansar el jueves 2 de noviembre y regresar el día 3 a actividades normales.

¿Cuáles serán los puentes de noviembre 2023?

¡Ve haciendo las maletas! En noviembre 2023 habrá varios días de descanso para los alumnos de educación básica en México gracias a las Juntas del Consejo Técnico Escolar y Descarga Administrativa, además del día festivo por la Revolución Mexicana.

El calendario de la SEP detalla que los días de descanso serán los siguientes:



Del 17 al 20 de noviembre del 2023: con motivo del Consejo Técnico y la Revolución Mexicana

Del 24 al 26 de noviembre del 2023: Consejo Técnico

Así que ya sabes, ve planeando con anticipación porque en total serán dos puentes los que se vienen para noviembre 2023.