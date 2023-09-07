Las elecciones 2024 se acercan y desde ahora destaca el nombre de dos mujeres que se perfilan para hacer historia, se trata de las coordinadoras Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, quienes expresaron su deseo por ser las primeras presidentas de México, pero ¿Qué otras mujeres han participado?

Actualmente, hay más de cinco mujeres a cargo de las gubernaturas de la República Mexicana, siendo los estados Aguascalientes; Baja California; Campeche; Colima; Quintana Roo; Chihuahua; Guerrero y Tlaxcala, gobernados principalmente por el Movimiento Regeneración Nacional.

Las mujeres mexicanas obtuvieron derecho al voto y a ser votadas el 3 de julio de 1955; sin embargo, pasaron más de 20 años para que una mujer fuera elegida como gobernadora.

Marcela Lombardo, candidata a la presidencia en 1994|twitter @grimaldomax1

¿Quién fue la primera candidata a la presidencia en México?

Rosario Ibarra de Piedra fue la primera mujer en postularse a la presidencia de México en las elecciones de 1982, fue abanderada del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), ahora extinto. En estas elecciones de presidencia resultó ganador Miguel de la Madrid del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Para las siguientes elecciones, en 1988, Rosario Ibarra de Piedra se postuló nuevamente, pero quedó electo Carlos Salinas de Gortari, también del tricolor.

¿Quiénes han sido las candidatas a la presidencia de México?

Para 1994, la candidata a la presidencia fue Cecilia Soto del Partido del Trabajo (PT), en estos comicios Luis Donaldo Colosio fue asesinado, quedando en la silla presidencial Ernesto Zedillo del PRI.

Además de Cecilia Soto, en las mismas elecciones a la presidencia participó Marcela Lombardo, abanderada del Partido Popular Socialista (PPS); fue la primera mujer que se presentó por un partido de izquierda.

Cuando quedó electo Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional (PAN), en 2006, también participó en las elecciones para la presidencia la candidata Patricia Mercado, del ahora extinto Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC).

Para el ejercicio electoral del 2012, la única mujer que participó en los comicios, fue Josefina Vázquez Mota, quien quedó en tercer lugar después de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Enrique Peña Nieto resultó ganador para la presidencia de México.

Cabe recordar que Margarita Zavala, del blanquiazul, se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE), como aspirante a candidata independiente a la presidencia de México en 2018; sin embargo, desertó por diferencias con el partido.

Recientemente, Claudia Sheinbaum fue elegida como la coordinadora de la Defensa de la 4T tras vencer en las encuestas de Morena a Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco; aseguró que ya comenzará a trabajar en la precampaña y campaña para las elecciones 2024.

Del otro lado, el domingo 3 de septiembre del 2024, Xóchitl Gálvez convocó un evento en el Ángel de la Independencia para recibir la constancia que la acredita como coordinadora de la construcción del Frente Amplio por México.

Con este acto la senadora fue nombrada oficialmente coordinadora del FAM para competir en las elecciones 2024, tras la declinación de Santiago Creel y Beatriz Paredes, quienes no fueron favorecidos por las encuestas.