Día Mundial de la Cerveza: ¿Cuáles son las más raras en el mundo?

El 5 de agosto se celebra el Día Mundial de la Cerveza, una de las bebidas favoritas en todo el mundo. Y aunque para crearla solo se necesitan cuatro ingredientes: agua, malta, lúpulo y levadura, algunos países experimentaron agregándole algunos otros para crear nuevos sabores, y es así como surgieron las cervezas más raras del mundo y te decimos cuáles son.

Las cervezas consideradas más raras en el mundo están hechas a base de leche, galletas, agua del mar mediterráneo y hasta con partículas de oro de 24 quilates.

Las cervezas más raras del mundo

Bilk

Bilk es una cerveza creada en Japón, la cual está hecha a base de leche. Tiene alrededor de 30 por ciento de esta bebida pero también contiene lúpulos y el proceso de fermentación es similar al de las cervezas comunes.

Bilk surgió debido a la sobreproducción de leche en varias granjas de Japón. De acuerdo con sus creadores, la bebida sabe como a café con leche pero el color es identico al de la cerveza.

Er Boquerón

Esta rara cerveza está creada con agua del mar Mediterraéno, por lo que es considerada única en el mundo. Sus creadores la describen como una bebida sin gas añadido, sin filtrado y sin pasteurizado.

También explican que la cerveza Er Boquerón “se elabora con la pureza alemana de 1516” y utiliza únicamente los cuatro ingredientes básicos.

Hornswoggler

La cerveza Hornswoggler está creada con galletas oreo, lo que le da un toque de sabor a chocolate. Para su elaboración, esta bebida se fermenta en un contenedor lleno de galletas, por lo que al envasarse quedan pedacitos del alimento flotando en el producto final.

La cerveza adquiere un color negro con cachitos blancos de la galleta flotando en el vaso al momento de servir la bebida.

The Veil Brewing takes dessert beer to the next level. 'Hornswoggler' Choco milk stout, aged on Oreo cookies. There's even icing chunks pic.twitter.com/z9FOqjRsQW — Beer Street Journal (@BeerSTJournal) January 30, 2017

We Brew Gold

Es una cerveza creada en España, que de acuerdo con su descripción contiene partículas de oro en suspensión de 24 quilates. Por lo que, además de ser una bebida rara también es bastante cara.

Pizza beer

En Estados Unidos dieron un paso adelante y combinaron dos de sus cosas favoritas: pizza y cerveza.

Así que crearon una cerveza artesanal que lleva los ingredientes de una pizza como orégano, salsa de tomate, ajo y albahaca con la malta y lúpulo, para crear una excéntrica y rara bebida a la que llamaron Mamma mia pizza beer.

No cabe duda que la creatividad de la gente puede crear combinaciones extraordinarias o quizás no tanto. ¿Qué cerveza te gustaría probar? o ¿Cuál es la más rara que has probado?