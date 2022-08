Crisis de suministros golpea industria de la cerveza

Clientes de las tienditas en la Ciudad de México (CDMX) padecen la falta de distribución de cerveza. La escasez de esta bebida en las tiendas, también se encuentra en el supermercado y los restaurantes.

Esto se debe a la crisis global de suministros generada a raíz de la pandemia de Covid-19 y el conflicto en Ucrania, por lo que la escasez de insumos como el aluminio, plástico y el vidrio para botellas, ocasionan un problema de abastecimiento.

Pese a esto, los clientes llegan buscando su cerveza favorita, encontrando elevados precios, un desabasto y regresando a casa con las manos vacías a falta de este producto, incluyendo otras bebidas que se suman a la escasez por la falta de suministros.

Industria de cerveza no tiene la capacidad para abastecer de envases

Juan Rafael Silva, director de la empresa fabricante de envases ubicada en Mexicali explicó que actualmente las vidrieras no tienen suficiente capacidad para abastecer de envases a un mercado que hoy pide a gritos millones de botellas para los distintos sectores.

Esto se debe principalmente al aumento en los pedidos de envases para todas las industrias, algo que los ha superado y que nadie esperaba, ya que esta creció un 40 por ciento.





Según el director de dicha empresa, la crisis es grave y va a seguir, por lo que les va a tomar todavía un año en entrar en un orden y podría agudizarse por el aumento de los costos en el transporte por otro fenómeno que es el encarecimiento de la logística para atender esa cadena de suministro.

Sin embargo, hay otra razón de fondo para la crisis de suministros que golpea la industria de cerveza y que no han podido ampliar su capacidad para fabricar envases porque las máquinas que compró en Europa, también sufren de la crisis de suministros ya que no hay suficientes piezas para construirlas.

“Estamos esperando maquinaria que debió haber llegado en noviembre del año pasado, al día de hoy todavía no llega, se está fabricando en Italia y no han podido tener todas las partes suficientes para cumplir con el back, no somos los únicos”, comentó Juan Rafael Silva, director de empresa fabricante de envases.

Así, un problema mundial afectó el abasto de cervezas en muchas partes del mundo, como las tiendas de la CDMX.