Día Mundial de la Libertad de Prensa: El reto de los periodistas en Latinoamérica

Este 3 de mayo se cumplen 30 años de la proclamación del Día Mundial de la Libertad de Prensa y la Voz de América (VOA) presentó una serie dedicada a resaltar la labor y los retos de los periodistas en Latinoamérica.

En su trabajo, VOA resaltó el trabajo de los periodistas en América Latina y los retos a los que se enfrentan por la libertad de prensa, las amenazas e inseguridades de las que son blanco en muchos países.

En la región, muchos periodistas se enfrentan a amenazas en su labor de buscar información, además de ataques, cierres de medios, homicidios, persecuciones, entre otros actos de acoso. La persecusión a la prensa dificulta el acceso a las fuentes de información, a recursos y pone en riesgo la vida de los periodistas.

#DueleRespirar | En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas nicaragüenses denuncian el apagón informativo de su país.



Pero demuestran su compromiso por recuperar la #democracia y el libre ejercicio del #periodismo desde el exilio.



Nos cuenta @donatelonica pic.twitter.com/T2Xdai9WpU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

Cómo es la libertad de prensa en Latinoamérica

En El Salvador, por ejemplo, hay un estado de excepción desde hace un año, el cual suspendió las garantías constitucionales de los ciudadanos, limitando el trabajo de la prensa. En Guatemala, existe una persecución a periodistas, y en Perú se limita el trabajo de la prensa, denunció VOA en su investigación.

Otro ejemplo de la falta de libertad de prensa ocurre en Venezuela, donde la dictadura censura a los medios de comunicación. Las agresiones y criminalización contra periodistas se volvió una práctica común en el país.

En Nicaragua, decenas de medios de comunicación se vieron obligados a cerrar por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega, quien no quiere que se divulgue cómo es sobrevivir en un país lleno de injusticias. En México, los asesinatos de periodistas también se han vuelto algo común.

En Estados Unidos, la situación de la prensa no es diferente, recientemente se difundieron grabaciones de funcionarios en Oklahoma hablando de linchar a periodistas negros.

La tecnología en los medios de comunicación

No todo ha sido malo en el desarrollo de la libertad de prensa, en los últimos años, el uso de tecnologías y redes sociales ha colaborado enormemente en la labor de los periodistas.

“El papel de las nuevas tecnologías en las maneras de informar también ha tomado protagonismo en el último año. En el especial incluimos una mirada a la comunicación a través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, el medio preferido de los presidentes latinoamericanos para informar sobre sus políticas, y de vez en cuando, para avivar la polémica con enfrentamientos”, describe VOA.

Con Información de VOA