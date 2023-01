México, nación con más riesgo para ejercer el periodismo

La violencia imparable contra periodistas en el país ha llevado a que México se convierta en la nación con más riesgo para ejercer el periodismo y entre los países con más comunicadores asesinados en el último año.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez comentó: “México no puede estar peleando por la medalla de oro con Birmania y con Ucrania de quien mata a más periodistas, ese “matonismo” mediático es responsabilidad de este régimen, debe acabar, lo exijo”.

En la presente administración se han registrados 42 periodistas asesinados, 17 tan sólo en el año pasado, lo que demuestra que el mecanismo de protección para ese gremio es un rotundo fracaso.

“Tiene también que haber un trabajo como de inteligencia a nivel estatal y a nivel federal de qué periodistas pueden estar en riesgo para tener una prevención. No queremos solamente la no impunidad frente a un asesinato... Lo que queremos es que no ocurra el asesinato”, aseguró la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.

Recursos insuficientes para la protección de periodistas en México

En 2022 se etiquetaron únicamente 388 millones de pesos para la operación del mecanismo de protección, una cantidad que resulta insuficiente.

“El mecanismo es toda una maquinaria compleja y requiere recursos en cada uno de los pasos, los pasos de protección, los pasos de diagnóstico, en los pasos de análisis, de seguimiento, cada una de las fases”, comentó el coordinador de senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera.

También exigen que se les retire la protección a pseudoperiodistas que solo sirven para aplaudir al gobierno en turno y así mantener sus prebendas y privilegios.

“Los paleros de Palacio Nacional deben desterrarse, no prestigian al periodismo, no son libre expresión, son insisto porristas y un porrista no es un periodista y esos se inauguraron en este sexenio”, señaló Germán Martínez.

Y es que los legisladores coinciden en que atacar a un periodistas por su trabajo es el primer paso para debilitar a la democracia.