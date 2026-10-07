Rescatan en México a Diana Gálvez, adolescente con Alerta AMBER en California, y detienen a su padre

El caso que involucra a un bebé muerto encontrado en Estados Unidos y la desaparición de una adolescente tiene un vuelco al encontrarse a la joven en México, quien fue rescatada y su padre fue detenido.

¿Cómo fue el rescate de Diana Gálvez Ortega en México?

Diana Gálvez Ortega, de 14 años de edad, fue rescatada por oficiales mexicanos, luego de que las autoridades del condado de Monterey, en California, emitieran una Alerta Amber para dar con su paradero. Los oficiales estadounidenses no detallaron en dónde fue detenida.

Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Monterey trabajaron de forma cercana con oficiales de la Oficina federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y las autoridades mexicanas para lograr el rescate de Diana, aseguró Tina Nieto, sheriff del condado.

La detención de Sergio Gálvez Pérez y los cargos en su contra

Durante el operativo, Sergio Gálvez Pérez, padre de Diana, fue arrestado y estaba en posesión de narcóticos cuando lo encontraron, afirmó la sheriff Nieto.

Pérez es buscado por los cargos de incesto, actos lascivos con un menor de 14 años, actos lascivos con un menor, relaciones sexuales ilícitas, ocultación de menores y puente en peligro de menores.

“Las autoridades mexicanas están al tanto de los cargos pendientes en su contra en el condado de Monterey por delitos cometidos contra Diana. Diana se encuentra a salvo y actualmente está bajo la custodia de las autoridades locales en México”, afirmó Nieto en un comunicado.

Antecedentes del caso: la investigación por el hallazgo del bebé en Monterey

El caso comenzó después de que las autoridades de Monterey hallaran restos de un bebé al costado de una carretera el 1 de agosto de 2026. Los investigadores hallaron que Sergio Pérez era el padre de la adolescente y del bebé. Tanto el padre como la joven eran buscados por el fallecimiento del menor.

En un inicio, las investigaciones apuntaban a que Diana sería arrestada por sospecha de asesinato, pero la Fiscalía del Condado de Monterey destacó que no hay decisión aún al respecto, ya que la adolescente es víctima del abuso de su padre, recordó la Fiscalía en un comunicado publicado el 2 de septiembre de 2026.