Cuatro sujetos fueron sentenciados a 36 años seis meses y 20 días de prisión cada uno por varios delitos de los que fueron acusados y se comprobó su responsabilidad.

Los detuvieron en marzo de 2025, en Navolato, Sinaloa, en posesión de una ametralladora, fusiles, droga, entre otros objetos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

Hombres fueron detenidos tras agresión a policías

La FGR detalló que los cuatro fueron detenidos luego de que habían agredido con armas de fuego a elementos federales, por lo que tras aportar las pruebas contundentes, se obtuvo dicha sentencia condenatoria en contra de José “N”, Daciel “N”, Jesús “N” y Marcos “N”.

Previo a la condena se acreditó su responsabilidad penal en los delitos de:

Portación de armas de fuego

Posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Delitos contra la salud en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio en su variante de venta

Homicidio en grado de tentativa

Durante su detención a José “N”, Daciel “N”, Jesús “N” y Marcos “N”, les aseguraron dos armas de fuego tipo fusil, una ametralladora, 844 cartuchos, 25 cargadores, 187 gramos 800 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 32 gramos 700 miligramos de sustancia que contenía clorhidrato de cocaína, además de un kilo 191 gramos de marihuana, cuatro chalecos tácticos y un vehículo con reporte de robo.

Policías repelieron agresión de sujetos tras ataque

Los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), al realizar recorridos de prevención y vigilancia en diversos sectores de Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, observaron a personas armadas que portaban chalecos tácticos.

No obstante, estas al notar la presencia militar, comenzaron a disparar contra los elementos, quienes, ante repelieron la agresión, tras lo cual, los agresores escaparon y fueron detenidos posteriomente.