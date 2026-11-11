Dámaso Castro Saavedra renunció como vicefiscal general de Sinaloa, tras seis meses de licencia, luego de ser acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. La fiscal, Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que presentó su dimisión el 5 de noviembre.

Dámaso su presunta vinculación con el crimen organizado

La salida definitiva del funcionario se da tras acusaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos, que señalan que durante su gestión como vicefiscal habría otorgado protección a miembros de la facción de “Los Chapitos” para evitar su detención, además de alertarles sobre operativos e investigaciones de las fuerzas de seguridad.

Castro Saavedra ejercía como vicefiscal de la entidad desde el 15 de octubre de 2021, tras una trayectoria de más de dos décadas en el servicio público y en el ámbito académico como docente de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Con la renuncia de Castro Saavedra, la administración de la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo concluye la etapa de licencia del exfuncionario y cierra su ciclo dentro de la estructura de la Vicefiscalía de Sinaloa.

Su paso por la Fiscalía y el caso Cuén Ojeda

Durante su trayectoria en la dependencia, Castro Saavedra buscó en dos ocasiones encabezar la Fiscalía General del Estado. La primera en 2021, cuando fue nombrada Sara Bruna Quiñónez Estrada, y la segunda en 2024, tras la renuncia de Quiñónez en medio de las inconsistencias en la investigación del asesinato del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda.