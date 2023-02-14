¿Cuál es la diferencia entre una campaña y una precampaña?

Este 4 de junio se realizarán las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex) y Coahuila y el pasado 13 de febrero concluyó el periodo de precampaña de este proceso, qué diferencia tiene con la campaña.

Recordar que durante las elecciones 2023 se eligen a gobernadores y también se renueva el congreso local de Coahuila.

¿Qué es una precampaña en las elecciones 2023?

La precampaña forma parte de un periodo electoral y tiene tiempos definidos.

La precampaña es todo acto como reuniones públicas, asambleas, marchas que hacen los partidos políticos, sus militantes y sus precandidatos para el respaldo de sus simpatizantes o afiliados cuando se busca un cargo de elección popular, de acuerdo con el Instituo Nacional Electoral (INE).

Conoce las fechas relevantes para las #Elecciones2023MX en el #Edomex, cuando se renovará la gubernatura de la entidad.

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Las precampañas no deberán exceder de dos terceras partes del tiempo que tiene una campaña electoral, en el caso de las elecciones 2023 fueron del 14 de enero al 12 de febrero.

Además de los precandidatos, existe el "precandidato único", que es el que se le designa de forma directa y no deben de hacer precampaña, pues obtiene la candidatura de forma automática, por lo que de acuerdo a la ley electoral, permitirlo causaría una inequidad para los precandidatos del resto de los demás partidos.

¿Qué son las campañas?

Las campañas son las actividades que realizan los partidos políticos, coaliciones y candidatos con el objetivo de obtener el voto durante la jornada electoral, es decir, el próximo 4 de junio.

Dependiendo del cargo de elección popular es la duración de la campaña, según establece la ley electoral, ya que en Presidencia y el Congreso de la Unión es de 90 días, pero solo duran 60 en el caso de que solo se renueve la Cámara de Diputados.

En el periodo de campaña y hasta que concluye la jornada electoral está prohibida la difusión de propaganda gubernamental.

A ambas etapas de las elecciones 2023 tienen su periodo de fiscalización y en el caso de la campaña concluye para dar paso a la veda electoral en el que ningún candidato, partido político puede realizar celebración de reuniones, mítines, actos públicos, propaganda y proselitismo durante los tres días anteriores a la jornada electoral.

En el caso de la precampaña, cuando un precandidato no cumple con su obligación sobre su informe de ingresos y gastos dentro del plazo indicado, no podrá ser registrado como candidato.