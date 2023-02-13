Terminaron las precampañas, ¿qué sigue en las elecciones 2023?

Este fin de semana los aspirantes a un cargo de elección popular, sobre todo a la gubernatura, concluyeron sus precampañas rumbo a las elecciones 2023, que se harán en el Estado de México (Edomex) y en Coahuila, qué sigue en el proceso electoral.

Recordar que en Coahuila se elegirán, además de gobernador, a 25 diputados locales. Mientras que en el Edomex solo se renovará el Ejecutivo local.

Cierran precampañas en Edomex en elecciones 2023

Delfina Gómez, quien es precandidata a la gubernatura por Morena, Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cerró sus actividades en el municipio de Texcoco.

Alejandra del Moral, quien es precandidata a la gubernatura de Coahuila por el PRI también culminó sus actividades como precandidata, rumbo a las elecciones de 2023.

🦾 Todos los números nos favorecen. Ganamos el primer round y ganaremos la #BatallaMaestra.



Vamos #requetebien con #LaEsperanzaDelCambio pic.twitter.com/HWvPb16ZZj — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) February 13, 2023

De acuerdo con el calendario de fechas claves de estas elecciones 2023, el siguiente proceso será que se presenten las solicitudes de registros a las candidaturas para el Edomex.

Estos registros se harán del 18 al 27 de marzo, según el cronograma del Instituto Nacional Electoral (INE).

¡Juntos, con la militancia sacamos lo mejor de nosotros! Las familias de #Texcoco y de todo el #Edoméx fueron testigos de nuestra victoria en la precampaña de los valientes. #ValientesComoTú #AleDelMoral #OlaValiente pic.twitter.com/3K8K5Gby7x — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) February 13, 2023

Cierran precampañas en Coahuila en elecciones 2023

En Coahuila, también cerraron actividades de precampañas los aspirantes que buscan la gubernatura el próximo 4 de junio.

El candidato de la alianza "Va por Coahuila", conformada por PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez, cerró sus actividades de precampaña en el norte de Saltillo, en donde emitió su voto para la elección interna para militantes del PRI.

Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo, cerró su precampaña en el municipio de Torreón, cobijado de militantes y simpatizantes de partido con el que buscará ganar la gubernatura de Coahuila en las elecciones de 2023.

Armando Guadiana, precandidato de Morena, fue al municipio de Arteaga para concluir con sus actividades rumbo a las elecciones de 2023.

Será el 2 de abril cuando se conozca si se aprobaron los registros de las candidaturas tanto para el Edomex como para Coahuila para las elecciones 2023, según las fechas clave.