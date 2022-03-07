Aparecen nuevas diferencias genéticas en pacientes con Covid-19 grave

Los científicos han identificado 16 nuevas variantes genéticas en personas que enfermaron gravemente de Covid-19, así lo determinó en un gran estudio publicado en la revista Nature, resultados que podrían ayudarlos a desarrollar tratamientos que ayuden a personas muy enfermas.

La conclusión determina que las personas con Covid-19 grave tienen genes que los predisponen a uno de dos problemas, el primero puede ser a la imposibilidad de limitar la capacidad del virus para hacer copias de sí mismo, o en segundo a la inflamación y coagulación excesiva de sangre.

A paper in @Nature shows more than 20 host genetic variants that predispose patients infected with SARS-CoV-2 to become critically ill. The findings may have implications for the development of new treatments and the future prioritization of therapy. https://t.co/5p9UdoIY4f pic.twitter.com/BH9vVdckP9 — Nature Portfolio (@NaturePortfolio) March 7, 2022

Científicos de la Universidad de Edimburgo dijeron que estos descubrimientos ayudarían a dar prioridad a los posibles tratamientos que podrían funcionar contra Covid-19, incluso ayudarían a predecir qué pacientes podrían tener más probabilidades de enfermarse con gravedad.

"Es potencialmente posible que en el futuro podamos hacer predicciones sobre los pacientes en función de su genoma en el momento de presentarse para cuidados críticos", dijo Kenneth Baillie, consultor en medicina de cuidados críticos en la Universidad de Edimburgo y uno de los autores del estudio.

Hasta el momento son 16 nuevas diferencias genéticas

El análisis genético de casi 56 mil muestras de personas en Reino Unido mostró diferencias en 23 genes en pacientes con Covid-19 que se pusieron muy graves al contraer la enfermedad, en comparación con el ADN de otros grupos que también participaron en el estudio, esto incluye 16 diferencias que no se habían identificado antes.

El hallazgo de estas nuevas variantes podrían ser la guía de los científicos, en la búsqueda de medicamentos que ya existen y los cuales puedan ser útiles para tratar la Covid-19.

El descubrimiento de genes clave

Los científicos localizaron cambios en genes clave que regulan el nivel de factor VIII, que es una proteína involucrada en la formación de coágulos sanguíneos.

"La coagulación de la sangre es una de las razones principales por las que los pacientes con Covid-19 desarrollan una escasez de oxígeno. Entonces, eso es potencialmente un objetivo para evitar que se formen esos coágulos", dijo Baillie.

Aunque señaló que: "no podemos saber si estos medicamentos funcionarán hasta que los probemos en personas".