Dinamarca construye el castillo de arena más alto del mundo

Dinamarca puede presumir de haber construido, hasta el momento, el castillo de arena más grande del mundo, superando a su rival, Alemania.

El castillo de arena más grande del mundo mide 21.16 metros y es tres metros más grande que el que ganó el Guinness World Records en 2019, ubicado en Alemania de 17.66 metros.

El castillo de arena más grande del mundo fue construido en Blokhus, en el noroeste de Dinamarca y el 2 de julio rompió el récord Guiness de ser el más grande. La enorme escultura de arena fue diseñada por el holandés Wilfred Stijger.

Diseñador de castillo de arena de Dinamarca se inspira en el coronavirus

Wilfred Stijger explicó que el castillo de arena, ahora el más grande del mundo, fue inspirado en la pandemia del coronavirus.

En la parte superior de la construcción se colocó una figura del coronavirus SARS-CoV-2, para simular que gobierna al mundo; además, tiene figuras de lo que parecen ser niños que llevan jeringas.

Le dimos una corona porque gobierna nuestras vidas en todas partes. Es el que dice qué hacer. Obliga a las personas a usar protección, que se mantengan alejadas de su familia y que no vayan a lugares agradables, que no hagan nada, que se queden en casa.

También explicó que el niño, "tiene que llegar a la cima para inyectar la corona, para matarlo, y luego cuando muera, poder regresar y hacer todas las actividades nuevamente."

|Crédito: Facebook Skulpturparken Blokhus

El castillo de arena necesitó 4.8 toneladas de arena para ser construido y 10% del material usado fue arcilla para que la arena estuviera adherida, encima se le colocó una capa de pegamento para resistir las condiciones del invierno.

Como otros castillos de arena, este tiene forma triangular para evitar su derrumbe y para que fuera construido se necesitó que a su alrededor se colocara una estructura de madera a fin de que 30 artistas pudieran realizar las figuras.

🇩🇰🏖️ Conoce el castillo de arena más alto del mundo pic.twitter.com/fGqcXOXyk3 — Reuters Latam (@ReutersLatam) July 7, 2021

Castillo de arena de Dinamarca rompe récord Guinness

El castillo de arena ganó el récord mundial Guinness el pasado 2 de julio, cuando un topógrafo testificó que era el más grande del mundo, por lo que estará en la próxima edición del libro.

Los visitantes al festival de Dinamarca se mostraron maravillados de este enorme castillo de arena.

Es más que hermoso. Parece una pieza de arquitectura de Roma, algo de la época medieval y estoy simplemente impresionado, por decir lo menos. Estoy muy impresionado.

El castillo de arena formó parte del Festival de Esculturas de Arena en Blokhus, Dinamarca, se lleva a cabo todos los veranos, aunque este año superó las expectativas del líder del proyecto del castillo de arena, John Andersen.

Siempre me asombra cuando los escultores están haciendo las figuras de arena, pero este año es increíble. Es una obra de arte muy, muy, muy hermosa que nunca antes has visto.

Te puede interesar: Hallan espada de 3 mil años de antigüedad en buen estado de conservación en Dinamarca