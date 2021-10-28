VIDEO: Dinosaurio advierte sobre extinción humana en la ONU

A cuatro días de que inicie la cumbre climática COP26, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le dio la voz a un dinosaurio para alertar en el pleno sobre la extinción humana.

La ONU difundió el mensaje del dinosaurio Frankie de casi tres minutos en el pleno de la Asamblea General en el que asegura que extinguirse no es nada bueno.

"Les tengo que decir, y pensarán que es obvio, que extinguirse es algo malo. ¿Y extinguirse a uno mismo? En 70 millones de años es la cosa más ridícula que he escuchado jamás", dice Frankie.

Ante la estupefacta mirada de los presentes, Frankie incluso ironiza sobre su extinción al decir que en su caso desaparecieron por el impacto de un asteroide. "Por lo menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa?"

ONU pide frenar inversión en combustibles fósiles

Con esta campaña, el Programa de Naciones Unidas para el Desarollo (PNUD) pidió a los gobiernos de todo el mundo dejar de subvencionar los combustibles fósiles para hacer frente no sólo a la amenaza de la extinción humana por el cambio climático, sino a la desigualdad del mundo.

Según cifras del PNUD, cada año se gastan 432 mil millones de dólares en subsidiar fuentes de energía no renovables que contaminan la atmósfera, una enorme cantidad de dinero con el que se podría costear, por ejemplo, vacunas de coronavirus para todo el planeta.

"Es como si nosotros nos hubiéramos gastado cientos de millones al año subsidiando enormes meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora", insiste el dinosaurio a los presentes en la Asamblea General de la ONU, que recuerda que por todo el mundo "hay gente viviendo en la pobreza".

"¿No crean que ayudarles a ellos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de toda una especie?", zanja Frankie.

En la iniciativa del PNUD colaboraron importantes figuras del mundo del espectáculo que dieron voz al dinosaurio en distintos idiomas.

La la actriz Eiza González fue la encargada de darle voz a Frankie, mientras que el actor danés Nicolaj Coster-Waldau, conocido por su papel en "Juego de Tronos", el intérprete y músico estadounidense Jack Black y senegalesa Aissa Maiga son otras figuras que se sumaron a la iniciativa.