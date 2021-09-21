“Diplomacia implacable”, promete Biden ante Naciones Unidas

Biden ante Naciones Unidas.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, efectuó su primera visita a la Organización de las Naciones Unidas, desde que asumió el cargo. En su primer discurso en la Amablea General de las Naciones Unidas, el presidente Biden defendió la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, el mandatario argumentó que era un paso necesario para cambiar la política estadunidense y centrarse en el reto de los sistemas antidemocráticos, la pandemia de COVID-19 y el clima.

Biden promete ante la ONU, una era de "diplomacia implacable"

Biden, en su primera comparecencia como presidente de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU:

"Hemos puesto fin a 20 años de conflicto en Afganistán y al tiempo que cerramos esta era de guerra implacable, estamos abriendo una nueva era de diplomacia implacable".

Ante la serie de críticas por la retirada de Afganistán, Biden prometió defender los intereses nacionales vitales de Estados Unidos, aunque señaló que "la misión debe ser clara y alcanzable", y que el Ejército estadunidense "no debe usarse como respuesta a todos los problemas que vemos en el mundo".

#AlMomento | El presidente de Estados Unidos, @JoeBiden pronuncia su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de su primera visita a la @ONU desde que asumió el cargo.



Entérate de esta y otras noticias aquí 👉🏼https://t.co/suZwZcnYnt pic.twitter.com/5LX0OEfgyp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 21, 2021

ONU aliada de Estados Unidos

Defender los Derechos Humanos, así como la crisis de la pandemia y el cambio climático fueron los temas centrales del discurso del presidente Biden ante la Asamblea General de la ONU. Señaló que la ONU será una aliada de los Estados Unidos para tener seguridad y prosperidad, trabajar juntos como nunca antes. Biden agregó que Estados Unidos le ha dado prioridad a las alianzas.

Biden ante Naciones Unidas:

"Estado Unidos está nuevamente en las alianzas internacionales y en la ONU... Nosotros creemos en la misión de las Naciones Unidas".

Te recomendamos:

Grupo surcoreano BTS en la Asamblea General de la ONU

El mandatario estadunidense esperaba presentar un caso convincente de que Estados Unidos sigue siendo un aliado fiable para sus socios en todo el mundo, luego de años de las políticas de "Estados Unidos primero" del republicano Donald Trump.

Biden ante Naciones Unidas:

"Los principios de Naciones Unidas colocan en el centro del sistema a los derechos de las personas, claramente es la misión, no debe ser ignorada o mal interpretada, Estados Unidos estarán lo necesario pero tendremos más éxito y más impacto si todas las naciones participan en esta misión que tenemos".

El presidente Joe Biden ante Naciones Unidas. En su primera intervención y visita a la ONU desde que asumió el cargo, Biden prometió: “Diplomacia implacable”.|KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Biden señaló que su país se compromete a utilizar sus recursos y su plataforma para escuchar y responder para que haya más respeto de la dignidad humana. "En lugar de seguir luchando en las guerras del pasado, estamos fijando nuestra mirada en desafíos como la pandemia mundial, el tratamiento del cambio climático, las amenazas cibernéticas y la gestión del cambio de la dinámica del poder mundial", Biden ante Naciones Unidas.

Agregó que se deben terminar con los conflictos que crean tanto dolor y sufrimiento en el mundo, por lo que se tienen que redoblar esfuerzos de diplomacia para que las negociaciones sin violencia.

Biden ante Naciones Unidas:

"No podemos permitir perder más tiempo, vamos a poner manos a la obra para tener un mejor futuro, ya lo podemos conseguir, tenemos el poder y la capacidad de conseguirlo gracias y que Dios los bendiga a todos", finalizó.