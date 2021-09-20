Grupo surcoreano BTS en la Asamblea General de la ONU

Completamente vacunados contra COVID-19, los integrantes de la banda surcoreana BTS en la Asamblea mediante una participación en la edición número 76 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas efectuada en Nueva York.

BTS baila en el salón de la Asamblea General de la ONU

El grupo de surcoreano de K-pop, BTS se presentó en la sede de Nueva York, durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU pretende promover objetivos globales que abordan la pobreza, la desigualdad y la injusticia en el preámbulo de la reunión anual de líderes mundiales de la ONU.

Durante el pasado fin de semana, los siete miembros del grupo surcoreano filmaron un video musical de su canción "Permission to Dance", en la sede del organismo mundial, las estrellas mundiales del "K-pop" bailaron al rededor del salón de la Asamblea General y hasta llegar al jardín en donde bailaron con más gente. Las imágenes fueron transmitidas este lunes (20 de septiembre de 2021), durante un evento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"We thought the world has stopped, but it continues to move forward. Every choice we make is the beginning of change."



-- @BTS_twt came to UNHQ to support action for the #GlobalGoals & a better world for everyone.



Watch their special musical performance and get inspired. pic.twitter.com/ZQG4pDA61V — United Nations (@UN) September 20, 2021

Grupo surcoreano de K-Pop, BTS se presentó ante la ONU

Compartieron los pensamientos de jóvenes de diversas partes del mundo y de ellos mismos acerca de los últimos dos años y el futuro, hablaron sobre la frustración que sintieron las personas durante la contingencia sanitaria.

BTS, quien previamente había anunciado que todos sus integrantes estaban completamente vacunados contra COVID-19, también apareció en persona durante el evento en la Asamblea General, que fue presentado por el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, para aquellos enviados especiales para las generaciones futuras y la cultura.

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Las estrellas mundiales del K-Pop, elogiaron la capacidad de recuperación de los jóvenes, y aseguraron que no se trataba de "la generación perdida de COVID". Kim Seok-Jin, conocido como Jin, señaló: "En lugar de -generación perdida-, un nombre más apropiado sería -generación bienvenida- porque en lugar de temer el cambio, esta generación dice -bienvenida y sigue adelante-.

RM, Kim Nam-Joon, líder de BTS:

"Creo que es exagerado decir que están perdidos solo porque los caminos que recorren no pueden ser vistos por ojos adultos".

Además de participar con música, el grupo BTS también estuvo presente para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible en busca de mejorar las condiciones medioambientales junto con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in.

"All seven of us of course received vaccinations."



-- @BTS_twt came to UNHQ to support action for the #GlobalGoals & a better world for everyone, stressing that they are doing their part and have all been vaccinated against #COVID19. https://t.co/zn7vVo5Xov pic.twitter.com/NSZKw5gLsX — United Nations (@UN) September 20, 2021

El mensaje de BTS en la ONU

"No sólo hay que ver el futuro como un lugar oscuro. Hay mucha gente luchando por encontrar soluciones".

Respecto a temas de salud, los surcoreanos hablaron en torno a la pandemia de COIVD-19, de la cual hablaron en torno a que ellos también se sintieron desesperados por el confinamiento, ya que tuvieron que cancelar su gira mundial y permanecer en sus casas.

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Jungkook, integrante de BTS:

"Me entristeció escuchar que las ceremonias de entrada y graduación tuvieron que ser canceladas. Estos son momentos en la vida que quieres celebrar y perderlos debe haber sido molesto. Nos rompió el corazón cuando se cancelaron nuestras giras de conciertos planeadas durante mucho tiempo".