VIDEO: Diplomáticos se retiran durante discurso de Lavrov en la ONU

Durante el discurso de Sergey Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, decenas de diplomáticos representantes de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Reino Unido se levantaron y dejaron solo al ministro ruso en la Conferencia de Desarme de la ONU celebrada este martes en Ginebra.

Sergey Lavrov participó en la conferencia de la ONU de forma remota, después de cancelar su participación presencial argumentando que los países miembros de la Unión Europea habían bloqueado su ruta de vuelo, por lo que no podía salir de Rusia con destino a Ginebra.

En un video compartido por la delegación francesa, se pudo apreciar el momento en que en la pantalla principal apareció Sergey Lavrov, y en seguida decenas de diplomáticos se levantaron de sus asientos y abandonaron la sala mientras el ministro ruso daba su discurso sobre las sanciones impuestas a su país.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D — France-Désarmement 🇫🇷🇪🇺 (@FR_Desarmement) March 1, 2022

Una vez fuera de la conferencia, el embajador de Reino Unido ante la ONU, Aidan Liddle, indicó que decidió salirse en la ponencia de Lavrov como una muestra de solidaridad con Ucrania y para demostrar que sus decisiones tienen consecuencias.

“Sabemos lo que va a decir el señor Lavrov , y lo ha estado diciendo antes. La puerta a la diplomacia está abierta desde hace tiempo y Rusia ha optado por no abrirla. Han tomado esa decisión, han lanzado este ataque no provocado y premeditado y el mundo tiene que mostrar solidaridad y demostrar que estas decisiones tienen consecuencias”.

Por su parte, el representante francés expresó que estaba fuera de discusión escuchar el discurso del ministro de Rusia como si estuvieran en circunstancias normales.

“Francia decidió, como presidente del Consejo Europeo, abandonar la sala, con todos los estados miembros de la Unión Europea y otros socios, porque era importante mostrar nuestra solidaridad hacia nuestros amigos ucranianos”.

Sergey Lavrov considera ilegítimas las sanciones contra Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo durante la Conferencia de Desarme de la ONU que las sanciones contra su país son unilaterales e ilegales, además de que la Unión Europea trata de evitar un diálogo cara a cara.

"Habiendo elegido el camino de las sanciones unilaterales e ilegales, la Unión Europea está tratando de evitar un diálogo honesto, cara a cara, contactos directos destinados a encontrar soluciones políticas para problemas internacionales apremiantes", indicó Lavrov en su discurso ante la ONU.

|Reuters

Añadió que Rusia solo intentaba prevenir un peligro real, debido a que Kiev estaba adquiriendo armas nucleares, lo que, dijo, representaba un peligro.

"Ucrania todavía tiene tecnologías soviéticas y los medios de entrega de tales armas", dijo Sergei Lavrov en la Conferencia de Desarme de la ONU, en un discurso pregrabado. "No podemos dejar de responder a este peligro real", indicó.

