¿Café veracruzano a Marte? Diputada de Morena asegura que Veracruz va por la “soberanía espacial”

¿Llegar a Marte desde Veracruz y, de paso, poner café veracruzano en otro mundo? La idea parece sacada de una película de ciencia ficción, pero fue planteada públicamente por Victoria Gutiérrez Pérez, diputada local de Morena en Veracruz, quien volvió a defender el llamado “Proyecto Ares”, una iniciativa que, según sus declaraciones, es desarrollada por científicos de Xalapa y busca llevar a México al espacio.

Durante una rueda de prensa, la legisladora aseguró que los responsables del proyecto ya cuentan con una nave e incluso habló de un taller ubicado en Emiliano Zapata, donde, afirmó, se encuentran “las naves y unos misiles”.

La declaración llamó nuevamente la atención por la dimensión de lo que plantea: no se trata únicamente de alcanzar el espacio, sino de pensar en Marte como un lugar donde México podría tener presencia.

Y sí, en la explicación también apareció uno de los productos más emblemáticos de Veracruz: el café.

Del café veracruzano a la terraformación de Marte

La diputada describió la iniciativa como un “proyecto de terraformación”, con la intención de que el planeta rojo pueda convertirse en un “oasis”. Dentro de esa visión, mencionó al café veracruzano como uno de los productos que podrían llegar hasta Marte.

La propuesta resulta llamativa precisamente por el tamaño del salto: pasar de la producción cafetalera de Veracruz a imaginar cultivos en otro planeta.

Sin embargo, es importante distinguir entre las declaraciones de la legisladora y los alcances que han sido descritos para el propio proyecto.

😳 Victoria Gutiérrez, diputada de @PartidoMorenaMx , volvió a poner sobre la mesa su proyecto para llevar café veracruzano a Marte mediante una supuesta nave espacial desarrollada en #Veracruz.



“México va por soberanía espacial”, afirmó la legisladora.pic.twitter.com/xwqtS7X5nt — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 10, 2026

De acuerdo con la información disponible sobre el Proyecto Ares, sus responsables contemplan una ruta tecnológica que comienza con un prototipo a escala, seguido de pruebas estratosféricas, vuelos suborbitales y, eventualmente, el desarrollo de nanosatélites.

Es decir, una misión tripulada a Marte no aparece como una etapa inmediata con fecha definida, sino como una aspiración de mucho mayor alcance.

¿México rumbo a Marte en 2027?

Gutiérrez también aseguró que los responsables del proyecto tienen interés en realizar una primera expedición el próximo año.

La diputada afirmó además que la iniciativa es conocida por Estados Unidos, China y Rusia, y planteó que podría contribuir a darle a México una especie de “soberanía espacial”.

En su explicación también apareció otro nombre inevitable cuando se habla de conquistar Marte: Elon Musk.

“Y controlar a Elon Musk, que se quiere apoderar de todo, y nosotros, México, podría tener su parte en el espacio allá en Marte”, declaró la legisladora.

Victoria Gutiérrez ya había hablado de llevar café a Marte

En septiembre de 2025, Victoria Gutiérrez ya había generado atención al hablar de una supuesta nave construida en Veracruz con la intención de llevar café hasta Marte.

En aquella ocasión incluso lanzó una pregunta que resumía su particular visión del proyecto:

“¿Qué no saben que también en el espacio se toma café?”

Ahora, un año después, el planteamiento vuelve a escena con nuevos elementos: terraformación, agricultura, una posible expedición y la idea de que México tenga participación en el espacio.

¿Quién es Victoria Gutiérrez Pérez?

Victoria Gutiérrez Pérez es diputada de representación proporcional de Morena en el Congreso de Veracruz y preside la Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura en la entidad.

Precisamente desde esa posición ha colocado al café veracruzano como uno de los protagonistas de su discurso sobre el proyecto espacial.