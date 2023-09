Patricia Armendáriz se ‘destapa'; participará en proceso interno de Morena por Chiapas 2024

En redes sociales, la diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, anunció que participará en el proceso de selección para ser coordinadora estatal de los comités de la defensa de la 4T rumbo a la gubernatura de Chiapas.

A través del video que compartió en la red social ‘X’, dijo que se encuentra preparada para que el estado chiapaneco continúe con la transformación, al tiempo que pidió escuchar a los ciudadanos.

“Estoy muy preparada para que Chiapas continúe la transformación de las conciencias. Los chiapanecos debemos ser escuchados, debemos recuperar nuestra conciencia individual y moral de no mentir, no robar y no traicionar”, subrayó.

Amigos y amigas de Chiapas, es un gusto para mí anunciarles que he tomado la decisión de inscribirme en el proceso de selección de coordinadora estatal de los comités de la defensa de la 4T en Chiapas. Debemos dar continuidad y fortalecer el crecimiento y la justicia social que… pic.twitter.com/Mbw1dh2H96 — Patricia Armendáriz (@PArmendarizMX) September 20, 2023

¿Qué dijo la diputada Patricia Armendáriz sobre la gubernatura de Chiapas?

En el video con un minuto 16 segundos de duración, la diputada de Morena llamó a mantener la unidad y a continuar apoyando la “transformación”, de igual forma indicó que el crecimiento económico durante la administración de Rutilio Escandón, ascendió un siete por ciento.

“Tenemos que seguir profundizando nuestra transformación para que finalmente alcancemos nuestros sueños de una vida donde se nos trate con más justicia, más igualdad, más oportunidades, más inclusión para cumplir nuestros sueños”.

¿Quién es Patricia Armendáriz?

Oriunda de Comitán de Domínguez, Chiapas, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, nació el 14 de julio de 1955; durante su trayectoria política militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, llegó a la bancada de Morena desde el 1 de agosto de 2021.

Armendáriz construyó una carrera fue de la política cuando participó en un programa que consistía en reunir empresarios para apoyar distintos proyectos de emprendedores.

¿Cuándo son las elecciones 2024 en Chiapas?

Actualmente, Rutilio Escandón Cadenas es el gobernador Constitucional del estado de Chiapas; sin embargo, vive sus últimos momentos al cargo, pues el 2 de junio de 2024 se celebrarán las elecciones más grandes en la historia del país.

También, se estima que alrededor de 95 millones de mexicanos acudirán a las urnas a elegir también al sucesor de Andrés Manuel López Obrador.