Diputado de Morena se queda sin pantalones en pleno discurso

De no creerse. Un mal momento pasó el diputado de Morena, Javier Borrego Adame. Se le cayeron los pantalones ante simpatizantes de su partido en pleno discurso.

Esto sucedió en Saltillo, Coahuila, este fin de semana, cuando el legislador participaba en una de las asambleas organizada por Morena sobre el proyecto de nación.

Video toma vuelo en redes sociales

Cuando hablaba los pantalones se fueron al suelo, el diputado se quedó en ropa interior y el video toma vuelo en redes sociales.

Ante el momento bochornoso el diputado Javier Borrego de inmediato se los subió y solo se concretó a sonreír.

Dicen que mañana martes el legislador de Morena revelará porque se le cayeron los pantalones en pleno evento. Hoy lo que sabemos es que Javier Borrego fue operado recientemente de la columna y está bajando de peso.

Legislador explicó que ha habido más de 70 asambleas informativas en el país

El legislador morenista, explicó que en cuatro semanas del proceso para elegir a Coordinador de la Defensa de la Transformación se han llevadoa a cabo más de 70 asambleas informativas a lo largo del país.

El diputado de Morena, comentó que lo que se busca es seguir profundizando la Cuarta Transformación, hasta que la revolución de las consciencias llegue a todos los rincones de México.

Al inicio de este 2023, el diputado federal participó en el llamado al voto en el estado de Coahuila, entidad donde ser llevaron a cabo elecciones para gobernador. Borrego comentó que no se trata solamente de obtener la gubernatura, sino también la mayoría en el congreso local.

La elección fue ganada por la coalición del PRI y PAN por más de 30 puntos porcentuales, con su candidato Manolo Jiménez Salinas por encima del candidato morenista Armando Guadiana.

