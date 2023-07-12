Busca Morena poner orden en espectaculares de corcholatas

Ante las quejas presentadas por la excesiva campaña publicitaria de aspirantes la coordinación de defesa de la cuarta transformación, la dirigencia nacional de Morena pidió a las corcholatas aclarar y deslindarse política y financieramente de la colocación de espectaculares, pinta de bardas, promoción en autobuses y difusión de agresiones en redes sociales.

En conferencia de prensa, Mario Delgado, informo la petición obedece a las denuncias por los gastos de algunos aspirantes presentadas ante el partido por Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y el equipo de Marcelo Ebrard.

Dijo que en este caso los aspirantes también deberán pedir a sus militantes o simpatizantes abstenerse de difundir este tipo de campañas pues no descarto que haya quienes quieran quedar bien.

Dice Mario Delgado que Morena no ha detectado uso de recursos públicos para promoción mencionada

Aseguró que hasta ahora no han detectado uso de recursos públicos provenientes de Morena para este tipo de campañas.

“Sabemos que siempre hay los queda bien, que, por tratar de ayudar, terminan perjudicando a su aspirante favorito. Por lo tanto, ahí la responsabilidad no es del partido, también es de los aspirantes en poner orden. Tiene que haber un deslinde contundente de estas campañas por parte de nuestros aspirantes. Y también hacer un llamado enérgico a los suyos, a sus seguidores. Primero, a tener este tipo de dispendio. Nosotros les creemos a ellos, no tendríamos por qué dudar de su palabra. Pero, necesitamos que hagan una manifestación expresa, contundente de deslinde”, acotó el líder de Morena.

Mario Delgado sentenció a los aspirantes a la coordinación de defensa de la cuarta trasformación que los gastos realizados en sus giras deben estar sustentados y justificados para evitar que el INE imponga multas a Morena.