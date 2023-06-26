¿Oficinas pet-friendly? Diputado de Morena propone que empleados lleven mascotas al trabajo

El diputado Nazario Sánchez del grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para que los empleados puedan llevar a sus mascotas al trabajo, la propuesta es para el sector público y privado.

La petición se encuentra en revisión por los órganos correspondientes; sin embargo, los motivos que expuso el diputado del partido guinda conllevan una amplia investigación que, de acuerdo a lo expuesto, ayudaría en la productividad de los empleados.

¿Cuáles serían los beneficios de tener mascotas en el trabajo?

La iniciativa publicada el 25 de abril tiene como objetivo que disminuyan los niveles de estrés que existe entre los trabajadores, pues Sánchez considera que la presencia de mascotas alegra las áreas de trabajo y por ende ayuda a que las personas disfruten de sus actividades diarias.

"Se ha demostrado que la interacción con animales disminuye los niveles de cortisol, hormona relacionada con el estrés, y disminuye la presión arterial. Otros estudios han descubierto que los animales pueden reducir la soledad, aumentar los sentimientos de apoyo social y mejorar su estado de ánimo", indica la iniciativa.

En caso de ser aprobada se considerará adoptar oficinas pet-friendly, pues actualmente no se registran muchas con estas características, por lo que será necesario implementar novedosos mecanismos.

"Actualmente en México no contamos con oficinas pet-friendly pero considerando la gran aceptación que tienen las mascotas para los mexicanos es conveniente considerar incluir este sistema, siempre y cuando sea conforme a las posibilidades y características de cada centro laboral y quizá como una forma de cultura organizacional en las empresas, ya sean públicas o privadas", se lee en la iniciativa presentada en el Congreso CDMX.

Universidad de Washington afirma que las mascotas reducen el estrés

La Universidad de Washington en Estados Unidos publicó un estudio en el que investigaron que uno de los mejores métodos para reducir el estrés es acariciar a una mascota, los índices de mejora en el estado de ánimo ascienden al 22% siempre que se cumplan al menos 10 minutos, entre los otros beneficios están:



Emocionales: Ayudan a combatir la depresión y la soledad.

Antiestrés: Aquellos que conviven con perros realizan más ejercicio físico al pasearlos.

Educativos: Para los más pequeños, hacerse cargo de las tareas relacionadas con un animal de compañía es tremendamente educativo

Sociales: Para las personas mayores, que en muchos casos viven solas, tener un perro es muy positivo ya que ayuda a establecer contacto con otras personas.

Una plataforma estableció que el Labrador Retriever es la raza que más reduce el estrés.

Esta raza de #perros redujo de 105 a 51 latidos las pulsaciones de quienes interactuaban con él 5 minutos. Para Experto Animal, es un can "amigable, leal, inteligente y gusta de la diversión" pic.twitter.com/wieZAFWeKM — Radio Canina 🐶 (@RadioCanina) June 24, 2023

¿Cuándo es el Día Internacional para llevar a tu mascota al Trabajo?

Actualmente se celebra el Día Internacional para llevar a tu mascota al Trabajo, esto surgió en Estados Unidos durante la década de los noventa y el objetivo es darle voz a las mascotas que son parte de la familia de cada persona, así como fomentar la tenencia responsable de animales de compañía, crear sentimiento corporativo, fomentar la sociabilidad y aumentar el rendimiento de los empleados; la fecha no es clara, pues algunos lo celebran el 21 y 22 de junio.

