Este domingo 11 de junio se reunirá el Consejo Nacional de Morena para determinar las reglas del "juego" entre los aspirantes a ser candidato del partido rumbo a las elecciones 2024, donde se votará por quien ocupe la silla presidencial; ante esto, es relevante conocer la importancia que tiene.

Para la reunión que se tiene prevista asistirán los seis candidatos, o también llamados "corcholatas", que buscan participar en los comicios del próximo año.

Hoy determinarán la forma en la que #Morena seleccionará a su candidato o candidata presidenciable; por ello, el Consejo de @PartidoMorenaMx sostendrá una reunión en un hotel de la #CDMX.



Reporta @IrvingPineda en @HechosDomingo pic.twitter.com/mIQA5UCP7Z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 11, 2023

¿Cómo se conforma el Consejo Nacional de Morena?

El Consejo Nacional de Morena se compone por 300 Consejeras y Consejeros Nacionales, de los cuales 200 son electos en el Congreso Nacional Ordinario y 100 lo componen los 32 Presidentes; así como secretarios Generales y secretarios de Organización de los Comités Estatales de Morena, así como el Presidente, Secretario General y Secretario de Organización del CEN del partido.

¿Cuál es la importancia del Consejo Nacional de Morena?

De acuerdo con los estatutos del partido guinda, el Consejo Nacional de Morena es la autoridad superior y se reunirá de manera ordinaria cada tres años, al concluir los procesos electorales federales y, de manera extraordinaria, cuando lo soliciten por escrito la mayoría de los integrantes.

La importancia del Consejo recae en que este es la autoridad de Morena para llevar a cabo las atribuciones importantes de la autodenominada Cuarta Transformación.

Entre las atribuciones principales del Consejo guinda están:



Elaborar, discutir y aprobar los reglamentos del partido.

Proponer, discutir y aprobar, en su caso, los acuerdos de participación con las Agrupaciones Políticas Nacionales o los frentes o coaliciones con otros partidos políticos, en los procesos electorales a nivel nacional, estatal y municipal.

Es decir, el Consejo Nacional de Morena tiene la función de decidir las coaliciones para las próximas elecciones, es por esto que definirán las reglas para los candidatos a la silla presidencial. De igual manera, se establece que en los procesos electorales no participarán servidores y funcionarios públicos en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los tres órdenes de gobierno, a menos que se separen de sus encargos con la anticipación que se señala.

Asimismo, se establece que la decisión final de las candidaturas de Morena resultará de dos métodos de elección: insaculación y encuesta, además de que será presentado al Consejo para su aprobación final.