La Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos para el año 2027. Con 352 votos a favor y 130 en contra, los legisladores de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron el gasto del gobierno federal por más de 10 billones 636 mil millones de pesos.

¿Cómo quedó distribuido el Presupuesto de Egresos 2027?

Este incremento representa un 1.3% respecto al presupuesto aprobado para 2026.

Del presupuesto 2027, 7 billones 432 mil 529.7 millones de pesos serán de gasto programable, entre ellos, programas gubernamentales, construcción de infraestructura y obras públicas, mientras que 3 billones 203 mil 958.4 millones de pesos serán de gasto no programable , es decir, obligaciones financieras, entre ellas la deuda, que será del 49.2%, en tanto que el 48.3% restante será de participaciones federales para estados y municipios.

¡Madrugruete presupuestal en la @Mx_Diputados!



Tras 19 horas de maratónica discusión, @PartidoMorenaMx y aliados impuso su mayoría con 352 votos para aprobar en lo particular el Presupuesto 2027, el cual contempla un gasto histórico de más de 10 billones 636 mil millones de… pic.twitter.com/zEUvnDD3Kc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

Oposición critica aumento de deuda y recortes a salud y educación en el presupuesto 2027

Margarita Ester Zavala, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó la distribución del presupuesto y consideró que aumenta la deuda pública y ejerce los recursos de forma inadecuada. Criticó que los programas de salud y educación no sean fortalecidos y, en su lugar, se aumente el presupuesto del programa La Escuela es Nuestra.

Dictamen contempla recorte de 6 mil millones de pesos al INE

El presupuesto 2027 contempla un recorte de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE). Esta cantidad será redistribuida, alega el dictamen aprobado por los diputados, a programas como La Escuela es Nuestra, los Centros de Desarrollo Infantil, Comisión de Búsqueda de Personas y sectores de turismo, aviación civil, Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de las Mujeres.

Este recorte al presupuesto del INE llama la atención tras las protestas de trabajadores de los módulos de atención ciudadana, a donde acuden las personas a tramitar su credencial para votar, quienes exigen aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. El Instituto les prometió un aumento del 6% a su salario.

Tras más de 19 horas de discusión, el dictamen del presupuesto de egresos de 2027 será turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor en enero del próximo año.