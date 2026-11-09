El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una jornada de parálisis operativa de alcance nacional, luego de que trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana en 20 entidades del país iniciaran un paro de labores. La suspensión de actividades afecta directamente a miles de usuarios que acuden a tramitar su credencial para votar en distintos estados. Como parte de las acciones de presión, contingentes de manifestantes se concentran en la sede central del órgano electoral, en la intersección de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur en la Ciudad de México, donde se prevén cierres viales y complicaciones al tránsito.

Paro nacional en el @INEMexico



Trabajadores de más de 20 entidades exigen aumento salarial del 100%, mejores condiciones y estabilidad laboral.



Prevén protestas desde las 10:00 en Viaducto Tlalpan y Periférico, con posibles bloqueos y caos vial en CDMX.@oscar_mendoza31 con… pic.twitter.com/HAI9iR0xGG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 9, 2026

¿Por qué se manifiestan los trabajadores del INE este lunes 9 de noviembre?

La exigencia central del personal operativo de estas 20 entidades es un aumento salarial del 100%, para elevar su ingreso de los aproximadamente 9 mil 600 pesos actuales a más de 19 mil pesos mensuales. Además, reclaman estabilidad laboral, respeto a su jornada de trabajo y vacaciones, así como la sustitución inmediata de equipos de cómputo, cámaras y lectores biométricos obsoletos. Las protestas ponen de manifiesto el malestar de la base trabajadora frente a los señalamientos de irregularidades y contratos millonarios atribuidos a la cúpula del instituto.

Representantes del movimiento en las 20 entidades participantes señalaron que la falta de herramientas adecuadas y los sueldos insuficientes impactan de forma directa la atención al público en los Módulos de Atención Ciudadana de todo el país. Los inconformes subrayaron que, mientras el personal de campo enfrenta precariedad y falta de insumos básicos, la administración del arbitro electoral ha dejado de lado la inversión en sus trabajadores operativos.

Edgar Fernández Mejía, trabajador del INE, señala que una comisión de 10 trabajadores será recibida por la Consejera Presidenta, Blanca Cruz, y del resultado de las negociaciones determinarán si bloquean avenidas. El personal de los Módulos de Atención Coudadan denuncian que su sueldo apenas llega a un salario mínimo y por ello exigen un 100% de incremento salarial.

*Información en desarrollo