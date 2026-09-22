Diputados avalan reforma que prohíbe doble nacionalidad para candidatos a la Presidencia;se discute en lo particular

La mayoría calificada de la Cámara de Diputados avaló en lo general una reforma que prohibirá la doble nacionalidad a los mexicanos que busquen ser candidatos a la Presidencia de la República, a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La propuesta fue respaldada por Morena, PT y PVEM y obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención; la única abstención fue del diputado del Partido Verde, Jorge Luis Villatoro.

🗳️📌 DIPUTADOS APRUEBAN LA REFORMA CONTRA LA DOBLE NACIONALIDAD



La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma de Sheinbaum para limitar la doble nacionalidad en quienes busquen gobernar.



Fueron 344 votos a favor y 116 en contra.



Morena y sus aliados alcanzaron la… pic.twitter.com/twwJKR8KbG — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 22, 2026

Diputados pasan a la discusión en lo particular

Tras la aprobación en lo general, los diputados comenzaron la discusión del dictamen en lo particular, etapa en la que se analizarán las propuestas de modificación planteadas por los legisladores.

Para esta discusión fueron enlistadas 226 reservas, con las que se buscan cambios al dictamen.

La reforma plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con los requisitos para quienes busquen llegar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La votación en lo general permitió que el dictamen avanzara con mayoría calificada, mientras que el pleno continúa con el análisis de las reservas presentadas.

Por ahora, los diputados mantienen la discusión en lo particular, donde se revisarán las 226 propuestas de modificación al proyecto.

¿En qué consiste la reforma sobre la doble nacionalidad?

La propuesta modifica tres artículos de la Constitución: el 82, el 116 y el 122, que establecen requisitos relacionados con quienes buscan ocupar distintos cargos de elección popular.

El cambio está dirigido a las personas que pretendan competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y que cuenten con doble nacionalidad.

Entre los requisitos que contempla la Constitución para quienes aspiran a estos cargos se encuentran ser mexicanos por nacimiento, ser hijos de madre y padre mexicanos, además de cumplir con una edad determinada y con un periodo de residencia en el país. También se establece que no deben encontrarse ocupando determinados cargos públicos.