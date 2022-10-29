Diputados exigen comparecencia de titular de Segalmex

Legisladores del PAN, PRI y Morena integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados demandaron la comparecencia del titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) , Leonel Cota Montaño, para que explique el presunto desfalco millonario en esa institución.

La panista María Elena Pérez-Jaén, expuso el tamaño de la gravedad que implica el caso Segalmex.

“Para que explique y aclare justifique todo lo relacionado con los resultados las auditorias 283/-d3 y 327/-DE practicadas a ese organismo correspondiente a la cuenta 2020, se encontró que la Auditoria Superior de la Federación encontró 5 mil 640 millones de pesos pendientes por aclarar. En lo relacionado a la auditoria 283-DE de la cuenta 2019 la Auditoria Superior de la Federación detecto 3 mil 396 millones de pesos pendientes por aclarar”.

La exigencia fue secundada por diputados de Morena.

“Para sumarme a la petición que hace la diputada Pérez Jaén sobre la comparecencia del titular de Segalmex. Creo que es algo que está manchando a nuestro movimiento y es necesario cuentas claras”, dijo el diputado morenista Arturo Hernández Tapia.

En tanto el legislador también del partido guinda Santiago Chepi, señalo “el tema de Segalmex ha generado una situación de exigencia por parte de diferentes instancias, representantes populares. Me sumo a la petición que se hace de citar al titular y seguir promoviendo la cultura de la denuncia con información fidedigna, más allá de politizar cualquier situación. Y de igual manera solicitar a la Auditoría si tiene información o reporte de más denuncias se puedan dar a conocer para estemos pendientes”.

Y los señalamientos por el caso Segalmex alcanzaron a Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, en voz de la diputada morenista Adela Ramos.

“Mi coordinador en el afán de proteger esos fraudes y todas esas estafas, y toda la corrupción que hay. Exijo que se aclare y que sí comparezcan todos los implicados en el fraude de Segalmex, porque es un daño que ha afectado a la población más pobre y vulnerable de nuestro país”.

En su próxima reunión la Comisión de Vigilancia determinara una posible fecha para llamar a comparecer al titular de Segalmex.