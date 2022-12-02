Diputados participan en “Rodada Legislativa en silla de ruedas”

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, diputados participaron en una Rodada Legislativa en silla de ruedas, denominad “Por cada curul, una nueva vida independiente”.

La Cámara de Diputados entregó 500 sillas a igual número de personas con discapacidad.

Junto con personas con discapacidad de varios estados el país, 16 legisladores sudaron la gota gorda recorrieron casi un kilómetro en silla de ruedas y sintieron en carne propia las dificultades de movilidad a las que se enfrentan en las calles las personas en silla de ruedas.

El circuito se realizó sobre la avenida Congreso de la Unión hasta llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro, por la calle de Sidar y Rovirosa. La caravana fue escoltada por personal de resguardo de la Cámara de Diputados y elementos de tránsito.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval, presidente de la Comisión de Infraestructura, organizo y encabezó la Rodada Legislativa en silla de ruedas.

“Este evento es histórico, es un evento que se hace por primera vez en la historia de esta parte de esta nación, un evento donde el Poder Legislativo se involucra de a deberás con las personas con discapacidad motriz”, señalo el legislador.

La Cámara de Diputados hizo una inversión de 6 millones 500 de pesos en la donación de 500 sillas de ruedas. Cada una tuvo un costo de 13 mil pesos y fueron diseñadas de acuerdo al peso y altura de cada persona beneficiada.