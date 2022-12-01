Hijos adoptivos tendrán derecho a pensión del ISSSTE por orfandad

La Cámara de Diputados aprobó que los hijos adoptivos de trabajadores en activo o pensionados al Servicio del Estado tengan el derecho a acceder a una pensión por orfandad como hoy la tienen los hijos biológicos.

Por unanimidad, de 467 votos aprobaron eliminar de la Ley del ISSSTE una disposición que excluía de la pensión por orfandad a los hijos que hayan sido adoptados por un trabajador mayor de 55 años de edad.

El dictamen se turnó al Senado para su validación.

Actualmente el artículo 131, fracción V, de la Ley del ISSSTE establece que “Los hijos adoptivos solo tendrán derecho a la pensión por orfandad cuando la adopción se haya hecho por el trabajador o pensionado antes de haber cumplido 55 años de edad”.

Y hoy los diputados eliminaron esta disposición al considerar que es discriminatoria, viola derechos de los menores y se contrapone a lo que ya establece el Código Civil Federal.

“Los hijos adoptivos poseen los mismos derechos y obligaciones que los consanguíneos y se les debe reconocer y otorgar todos los beneficios que sus padres poseen… De manera que, en caso de fallecimiento de los padres, los derechos sucesorios y, por ende, los de seguridad social de los adoptados, sean los mismos que los de los hijos biológicos”, señaló el diputado del PAN, Mario Riestra Piña, impulsor de la iniciativa.