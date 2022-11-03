Diputados definen línea para discutir el Presupuesto 2023

Definen diputados ruta para discutir y votar los más de 8 billones de pesos de Presupuesto que prevé gastar el gobierno federal en 2023. La discusión llevará varios días.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, acordó que el 7 y 8 de noviembre se discuta y se vote el dictamen en Comisión de Presupuesto y el mismo día 7 por la tarde comience la discusión en lo general ante el pleno.

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo señaló que el acuerdo prevé que las reservas se discutan por varios días y que a más tardar el 15 de noviembre, la Cámara de Diputados apruebe el gasto del gobierno federal.