¡Fiesta patria con pleito incluido! Diputados se lanzan acusaciones y después se van de puente.

La conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México en la Cámara de Diputados terminó convertida, más que en un llamado a la unidad, en un nuevo choque entre Morena y la oposición.

Durante la sesión de este martes 15 de septiembre, las distintas fuerzas políticas llevaron a la tribuna sus propias lecturas sobre lo que significa hoy hablar de libertad, soberanía e independencia.

El discurso patriótico apareció, pero rápidamente dio paso a los reclamos sobre seguridad, instituciones, elecciones y hasta la relación de México con otros países.

Y después de la sesión, vino el descanso: la Cámara de Diputados retomará sus trabajos ordinarios hasta el 22 de septiembre, de acuerdo con el calendario legislativo aprobado para este periodo.

La independencia llegó a San Lázaro, pero también los reclamos

Desde la tribuna, la oposición aprovechó la efeméride para cuestionar las condiciones actuales del país y sostuvo que la independencia no puede reducirse a una celebración histórica.

Entre los argumentos expuestos se habló de la necesidad de recuperar la libertad ciudadana, fortalecer las instituciones y garantizar el Estado de derecho.

También se lanzaron señalamientos sobre la presencia del crimen organizado en la política y sobre la autonomía de las instituciones electorales.

Desde el estrado se cuestionó que pueda hablarse de independencia cuando, según los argumentos planteados, existen acusaciones sobre posibles vínculos entre grupos criminales y actores políticos.

En ese mismo sentido, se criticó la reforma al Poder Judicial y se puso en duda la existencia de contrapesos suficientes frente al poder político.

Otro de los blancos del discurso fue el Instituto Nacional Electoral, cuya actuación ha sido cuestionada por distintos partidos de oposición durante el arranque del proceso electoral rumbo a 2027.

Morena responde: “injerencia extranjera”

Desde Morena se respondió a las críticas con otro argumento: la soberanía nacional frente a la intervención extranjera.

En tribuna se cuestionaron los recientes viajes de dirigentes opositores al extranjero y se ironizó sobre las reuniones que han sostenido fuera de México.

En particular, desde el oficialismo se lanzó una crítica contra los panistas por acudir a Europa para buscar respaldo y se comparó, en tono irónico, esa estrategia con la búsqueda de un emperador.

También hubo referencias al PRI y a sus acercamientos internacionales.

El intercambio ocurre justo cuando el proceso electoral de 2027 comienza a elevar la tensión política. El PAN ha cuestionado públicamente al gobierno de Morena y, durante su reciente viaje por Europa, su dirigencia sostuvo reuniones con actores políticos y organismos europeos, además de plantear preocupaciones sobre las condiciones democráticas en México.

Del Viva #México por el 216 aniversario de la independencia, los diputados pasaron a los reproches... Y después se fueron 5 días de puente...



En la sesión de este martes, conmemoraron el inicio de la #IndependenciaDeMéxico o en medio de posturas dividas...



Mientras la oposición… pic.twitter.com/YtzSUhiUMD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

Entre la Independencia y el puente patrio

Así, lo que comenzó como una sesión para recordar el inicio de la lucha independentista terminó convertido en otro capítulo de la confrontación política.

Las bancadas coincidieron en hablar de libertad y soberanía, pero lo hicieron desde diagnósticos completamente distintos sobre el México actual. La propia Cámara reportó que Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano fijaron postura durante la sesión conmemorativa.

Mientras la oposición puso el acento en las instituciones, los contrapesos, la seguridad y el crimen organizado, Morena respondió colocando sobre la mesa la soberanía y las acusaciones de injerencia extranjera.

Y después del intercambio, llegó el receso legislativo.