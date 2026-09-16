Notas
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La Independencia… y la memiza
Desde un gallo que retumbó en San Andrés Tuxtla hasta tropiezos y pleitos en conciertos: así se vivió el Grito de Independencia en redes.
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"Comprometidos con un México seguro": EU felicita al pueblo mexicano por el Día de la Independencia
Marco Rubio mandó un mensaje al pueblo mexicano por el aniversario 216 de la Independencia
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¿Quién es Gertrudis Bocanegra? La historia de la heroína de Pátzcuaro en la Independencia de México
El nombre de Gertrudis Bocanegra resonó este Grito de Independencia por su valentía en la lucha por México; ¿quién es?
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EN VIVO| ¡Termina el Desfile Militar 2026! Así se vivió el recorrido en calles de la CDMX; ruta oficial y lo más relevante
Te compartimos los horarios del Desfile Militar 2026, así como la ruta oficial del Zócalo CDMX hasta Campo Marte y la duración del recorrido este 16 de septiembre.
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México ya está de fiesta: así se vive la Noche Mexicana en Nuevo León, Guadalajara y Guanajuato
La Noche Mexicana ya comenzó en Nuevo León, Guadalajara y Guanajuato: familias, música, danza y gastronomía acompañan los festejos del Grito de Independencia.
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¡Viva México! Así se vivió el Grito de Independencia en la Plaza Patria de Aguascalientes
Aguascalientes se sumó a la noche de festejos por el Grito de Independencia con una celebración que reunió a cientos de familias en la Plaza Patria.