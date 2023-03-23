Líderes parlamentarios de Cámara de Diputados y magistrados se reúnen

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reúne con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para intercambiar opiniones sobre diferencias de criterio en las sentencias electorales y buscar mecanismos para mejorar el diálogo institucional.

La reunión se lleva a cabo en San Lázaro de manera privada, después de varios desencuentros, la Jucopo de la Cámara de Diputados y el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, lograron concretar el encuentro.

¿Qué magistrados del TEPJF asisten a la reunión?

Entre los magistrados presentes figuran:

Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están presentes:

• Reyes Rodríguez Mondragón , presidente

Y los magistrados:

• Janine Ótalora Malassis.

• José Luis Vargas Valdez.

• Mónica Aralí Soto Fragoso.

• Felipe de la Mata Pizaña.

¿Qué diputados conforman la Jucopo?

Por parte de los diputados se encuentran:

• Ignacio Mier Velazco, presidente de Jucopo y líder de Morena

• Jorge Romero Herrera, del PAN

• Humberto Moreira VALDÉS, del PRI

• Jorge Álvarez Mainez, de MC

• Carlos Puente Salas, del PVEM

• Gerardo Fernández Noroña, del PT

• Luis Espinoza Cházaro, del PRD

Diputados de Morena adelantan que explorarán alcance de atribuciones del TEPJF

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier adelantó que en la reunión explorarán con el presidente del TEPJF el alcance de las atribuciones del órgano electoral y las omisiones en las que ha incurrido el Poder Legislativo por no legislar a tiempo.

“Nosotros vamos a entrar en un proceso de revisión del marco constitucional y del marco legal, pero no lo queremos hacer de manera unilateral, sino a partir de una revisión de los criterios que ha emitido el Tribunal, no de ahora, eh, estamos haciendo una mirada para atrás de 20 años, que han venido emitiendo criterios, muchos de ellos que invaden las atribuciones que le competen exclusivamente al Poder Legislativo”, sostuvo el líder de la mayoría morenista.

Jucopo aún no define si será mujer la que presida el INE

La Cámara de Diputados mantiene en vilo la determinación de si será o no una mujer la que ocupe la presidencia del INE a partir del 3 de abril, en sustitución de Lorenzo Córdova.

Y es que la Jucopo todavía no lo ha resuelto y se espera en la reunión con magistrados, se analice y responda a la sentencia que emitió el Tribunal Electoral, la cual, insiste, fue a destiempo.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, responsabilizó al Tribunal de emitir la sentencia cuando el proceso estaba ya empezado.

“Nosotros estamos a favor de que las mujeres puedan ocupar la presidencia del IEN, el problema no fue eso, el problema fue que el Tribunal resolvió después de lanzada la convocatoria y, que eso, género que haya un grupo de personas, hombres que se registraron y también no vinarias que se registraron, entonces, podemos dañan sus intereses”, enfatizó.

