Diputados y Tribunal Electoral pactan encuentro para limar asperezas

Después de varios desencuentros, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, lograron concretar una reunión para este jueves en San Lázaro.

Los diputados dicen que van en son de paz al encuentro, pero con el afán de analizar y tomar decisiones en torno a las actuaciones que han tenido los magistrados en sus resoluciones, sobre todo aquellas en las que se corrige la plana a la Cámara de Diputados.

Tribunal y legisladores exploraran alcance de atribuciones del órgano electoral

Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, señaló que en la reunión explorarán con el presidente del Tribunal el alcance de las atribuciones del órgano electoral y las omisiones en las que ha incurrido el Poder Legislativo por no legislar a tiempo.

“Nosotros vamos a entrar en un proceso de revisión del marco constitucional y del marco legal, pero no lo queremos hacer de manera unilateral, sino a partir de una revisión de los criterios que ha emitido el Tribunal, no de ahora, eh, estamos haciendo una mirada para atrás de 20 años, que han venido emitiendo criterios, muchos de ellos que invaden las atribuciones que le competen exclusivamente al Poder Legislativo”, sostuvo el líder de la mayoría morenista.