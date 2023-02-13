Diputados presentan iniciativa para frenar aplicaciones de montadeudas

Ciudad de México. Impulsan en la Cámara de Diputados nueva iniciativa para frenar a los montadeudas que operan en aplicaciones digitales fraudulentas con el gancho de préstamos exprés para abusar y extorsionar a ciudadanos.

La Comisión de Hacienda será la encargada de analizar la reforma.

Ahora es la diputada del Partido Verde, María del Rocío Corona Nakamura, quien busca modificar la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Propone que quienes no tengan autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no puedan operar, ofertar servicios ni ostentarse o promocionarse como Instituciones de Tecnología Financiera, a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital.

¿Qué prohibirá la reforma a plataformas digitales de préstamo?

La reforma prohíbe que las plataformas pidan permiso para acceder directa o indirectamente a la información de los clientes contenida en sus teléfonos celulares, tabletas, computadoras o cualquier otro dispositivo electrónico o digital con el fin de disponer de información como números de contactos, fotografías o videos. Además, de utilizar la información con fines publicitarios o de marketing y solicitar la instalación de aplicaciones informáticas.

También busca obligar a las plataformas a proporcionar a los clientes el contrato que respalde sus servicios, la totalidad de conceptos, montos, retenciones, intereses o cualquier otro cargo que se cobrará por los prestamos

“Estamos ante un delito frente al cual no hemos hecho realmente nada para combatirlo, erradicarlo, prevenirlo o, cuando menos, sancionarlo. No podemos ser indiferentes ante esta problemática y tampoco ser omisos respecto a la corresponsabilidad que tenemos ante la sociedad como sus representantes”, señalo la legisladora del PVEM en un comunicado de prensa.

En la exposición de motivos de la reforma contra los montadeudas, se reporta que tan solo “el año pasado se presentaron mil 505 quejas de fraude al solicitar un crédito exprés y, el 39 por ciento del total de los casos que se plasmaron en el Portal de Fraudes Financieros de la Condusef tienen características de acoso”.

Dos iniciativas para frenar a montadeudas

Con esta son dos iniciativas las que se han presentado en la Cámara de Diputados para frenar a los montadeudas.

La primera fue presentada por el PT y que abarca varios ordenamientos como el Código Penal Federal para tipificar los abusos de préstamos exprés como delito y modificar otras leyes para meter en cintura a las aplicaciones digitales.

Esta también está en espera de ser analizada en comisiones de San Lázaro.

