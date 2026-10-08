¡Ni por Zoom se juntaron! Diputados suspenden sesión por falta de quórum

Ni siquiera con la posibilidad de conectarse a distancia fue posible reunir a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La falta de asistencia obligó a suspender la discusión y votación del dictamen que expide la Ley General en Materia de Bienestar Animal, una propuesta que ya fue aprobada por el Senado de la República.

Bienestar animal queda en pausa por falta de diputados; reunión no pudo avanzar

La reunión estaba programada para las 9:30 de la mañana y se realizaría bajo la modalidad semipresencial, es decir, los legisladores tenían la opción de participar de manera remota. Sin embargo, ni las facilidades para conectarse evitaron que la sesión se quedara sin el número necesario de integrantes para comenzar.

De los 32 diputados que conforman la comisión, únicamente 11 registraron su asistencia. Con esa cifra, no se alcanzó el quórum requerido y la presidencia tuvo que declarar formalmente suspendida la decimonovena reunión ordinaria.

Así, la discusión de una legislación relacionada con el bienestar animal quedó pendiente, mientras funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y representantes de asociaciones civiles se quedaron esperando el desarrollo de una sesión que finalmente no pudo avanzar.

Con conexión remota y aun así no alcanzaron los diputados

La convocatoria contemplaba una alternativa para quienes no pudieran acudir físicamente: conectarse a distancia. Pero ni siquiera esa posibilidad permitió reunir a los integrantes necesarios para iniciar los trabajos legislativos.

La escena quedó registrada en el video de la sesión, donde se informó que 11 diputadas y diputados habían registrado su asistencia. Después, la presidencia confirmó que no existía quórum para comenzar y anunció la suspensión formal de la reunión.

El resultado fue una sesión que no llegó a la discusión ni a la votación del dictamen. La ironía es que, en una convocatoria semipresencial, la distancia podía resolverse con una conexión, pero la falta de legisladores terminó por frenar los trabajos.

¿Cuándo volverán a discutir la Ley General en Materia de Bienestar Animal?

Ante la falta de quórum, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales convocó a una nueva reunión para el próximo 14 de octubre, fecha en la que se prevé retomar los trabajos pendientes.

El dictamen busca expedir la Ley General en Materia de Bienestar Animal, una propuesta que ya pasó por el Senado y cuya discusión y votación en la Cámara de Diputados quedaron pendientes por la inasistencia de la mayoría de los integrantes de la comisión.

Por ahora, el siguiente paso tendrá que esperar a la nueva convocatoria. Quedará por ver si el 14 de octubre los legisladores consiguen reunir el quórum necesario para avanzar con el dictamen o si la asistencia vuelve a convertirse en el primer obstáculo antes de discutir el contenido de la iniciativa.