Jucopo cuestiona sentencia para que mujer presida el INE

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados envió 14 cuestionamientos a los magistrados del Tribunal para que aclaren diversos aspectos en torno a las sentencias que modificaron en 2 ocasiones la convocatoria para elección de 4 nuevos consejeros del INE.

Buscan que los magistrados precisen los criterios para la presidencia del INE recaiga en una mujer pasando por alto que el registro de aspirantes concluyo y se viola el derecho de hombres y personas no vinarias a contender por ese cargo.

Entre las preguntas formuladas por los coordinadores de las 7 bancadas en San Lázaro figuran:

¿Cuál es el sustento constitucional y legal que determina la alternancia de género para ocupar un cargo público? ¿cómo define este principio? Y en este caso, ¿dicho principio respetaría el criterio de paridad de género descrito en la Constitución?

¿Cuál es la diferencia que existe entre el principio de alternancia y paridad de género?

La Jucopo de la Cámara de Diputados también cuestiona si la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actualmente cumple con la paridad de género.

¿Qué se debe de hacer con los derechos adquiridos del género masculino y de las personas no binarias que se inscribieron para aspirar a ocupar el cargo de Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al quedar anuladas sus posibilidades de ocupar el cargo, ya que la resolución del SUP-JDC-74/2023 y Acumulado, obliga a que sea integrada la lista 4 de las quintetas por personas del género femenino?

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, este punto merece una respuesta precisa.

“Para esclarecer en qué pensaron cuando ponen en su propia sentencia, quizá sin leer, invocan un principio constitucional que no existe, que lo utilizaron ellos como mecanismo; y los únicos principios consagrados en la Constitución y principios de derecho en materia de participación por géneros son paridad e igualdad…Es algo grave para México, que estén legislando, instrumentando políticas públicas aquellos organismos, órganos jurisdiccionales, que sólo deben ser la boca de la ley, ellos son la boca de la ley y se han extralimitado”, apuntó el legislador de Morena.

Piden diputdos a Tribunal que respondan sobre intervenciones en facultades de Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados también piden que los magistrados del Tribunal respondan sobre el fundamento Constitucional o legal que faculta al Tribunal para intervenir en facultades de la Cámara de Diputados.

“Para mí la más importante es la primera, que es ¿En que se fundamentan para poder extralimitar su función en la parte que tiene que ver con el nombramiento de los consejeros que la Constitución dice que los teneos que nombrar nosotros?”, señalo Luis E. Chazaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados.

Adicionalmente en un comunicado titulado “Por la defensa de la soberanía del Poder Legislativo”, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados señalaron que es imposible cumplir la sentencia, entre las que figura que la presidencia del INE debe recaer en una mujer, pues, el mismo Tribunal Electoral altera el principio de certeza consagrado en el artículo 41 de la Constitución.

“El TEPJF debiendo observar dicho principio, en su lugar emite sentencias imposibles de cumplir porque el TEPJF no tiene facultades para intervenir en el proceso de convocatoria pública que compete exclusivamente a la Cámara de Diputados, además de que sus resoluciones son extemporáneas y contradictorias. Es una afectación significativa a los derechos de 664 ciudadanas y ciudadanos que con convicción democrática, buena fe y libertad acudieron desde el pasado 16 de febrero para inscribirse en la convocatoria pública “, expresan los líderes de todos los grupos parlamentarios en San Lázaro.