Trump anuncia creación de la Fuerza de IA; EU supervisará el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Donald Trump por fin rompió el silencio tras toda la polémica surgida en los últimos días por supuestas amenazas de la IA a la humanidad.

Aunque muchos usuarios pedían leyes ante el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial, el mandatario estadounidense aseguró que no frenará su desarrollo.

Donald Trump no frenará el desarrollo de la IA

A través de Truth Social, Donald Trump aseguró que, desde hace muchos años, han existido engaños de la “izquierda radical”, como las supuestas amenazas de la IA.

“Yo, como Presidente de los Estados Unidos, no me quedaré de brazos cruzados y permitiré que esto suceda. No obstaculizaremos ni frenaremos de ninguna manera el crecimiento de esta increíble industria. Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y la vigilaremos mientras crece”, escribió.

Many people think that the words “Artificial Intelligence” are inaccurate, and very ineloquent, relative to AI, or Artificial Intelligence. A far more elegant and accurate description of this new phenomena would be Superior Intelligence (SI) or, Extreme Intelligence (EI) or,… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2026

Sin embargo, el mandatario de la unión americana también señaló que supervisará las malas prácticas gracias a su sistema de justicia penal y a la Fuerza de IA.

“Estoy creando la Fuerza de IA, al igual que creé la Fuerza Espacial, que fue un éxito rotundo durante mi primer mandato. Por ello, anunciaré próximamente al "Zar" de la IA”, agregó.

¿Qué es la Fuerza de IA de Donald Trump?

Donald Trump anunció la creación de la Fuerza de IA, un grupo gubernamental que tendría como objetivo supervisar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en los Estados Unidos.

Hasta el momento no hay un anuncio oficial de su estructura, sin embargo, reportes indican que estaría encargada de identificar actividades perjudiciales y detectar a posibles delincuentes que utilicen herramientas de IA.

La estrategia está relacionada con la competencia tecnológica internacional, pues la administración de Donald Trump busca mantener la competitividad de Estados Unidos frente a otras potencias, particularmente con China, por lo que pretende evitar regulaciones que, desde su perspectiva, puedan frenar la innovación y el crecimiento de este sector.

Además, también anunció la designación de un llamado “zar de la IA”, quien tendrá la responsabilidad de coordinar y encabezar los esfuerzos del gobierno estadounidense en esta materia.