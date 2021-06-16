El “Pastel de la Paz”, hecho para conmemorar cumbre de Biden y Putin

Ginebra, Suiza: Una pastelera (Christie's Bakery, ubicada en Ginebra) creó ell lamado "Pastel de la Paz" para conmemorar la cumbre presidencial entre Joe Biden y Vladimir Putin. Fue inspirado en las tradiciones culinarias tanto de Estados Unidos como de Rusia.

Además de las respectivas banderas, la tarta fue decorada con símbolos de los dos países. Cuenta con una muñeca y un samovar para Rusia y un famoso refresco de "cola", además de malvaviscos para Estados Unidos.

Como "cereza del pastel", cuenta con la leyenda: "Peace of Cake" (pastel de la paz) escritas con un glaseado en azul marino.

Olga Johnson, dueña de Christie's Bakery:

"Se puede entender como -pan comido- o como -pastel de lapaz-".

En su interior, la mitad es de sabor a miel, conforme a la tradición rusa, mientras que el resto es de "red velvet", tan popular en los Estados Unidos.

El pastel causó gran sensación y de inmediato se terminó por lo que fue necesario hacer más postres del estilo.

Olga Johnson, propietaria de Christie’s Bakery.|REUTERS/Cecile Mantovani

Olga Johnson, dueña de Christie's Bakery:

"El plan no era vender el pastel, era tenerlo como un recuerdo, pero ha tenido una respuesta increíble y muchas personas lo están ordenando y preguntando".

De padres rusos y casada con un estadunidense, Olga Johnson, dueña de la pastelería Christie's Bakery, espera que el pastel haga sonreír y relajar a la gente.

Crean “pastel de la paz” inspirado en la reunión de Biden y Putin

Olga Johnson, dueña de Christie's Bakery:

"Todos esperamos que sea una cumbre pacífica y que el resultado sea muy bueno y positivo, así que esperamos eso y creo que Ginebra quiero eso y que todo el mundo quiere eso".

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¿Qué es un samovar ?

El samovar es un recipiente metálico en forma de cafetera "alta", cuenta con una chimenea interior con "infiernillo", y sirve para preparar té. Con el paso de los siglos, el samovar se ha convertido en un icono de la cultura del té en Rusia.