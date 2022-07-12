Detienen a diseñadora por utilizar pieles de animales protegidos

Nancy González es una diseñadora colombiana famosa por su marca de bolsos, las cuales han llegado a otros países como Nueva York, París y Madrid. Sin embargo, recientemente fue detenida y acusada de utilizar pieles de animales protegidos para sus diseños.

La Fiscalía General de Colombia informó que capturó a tres personas pedidas por extradición, por presuntamente enviar de manera ilegal a Estados Unidos productos elaborados con pieles de animales protegidos.

Entre las personas detenidas se encuentra la diseñadora Nancy Teresa González de Barberi, propietaria de la empresa CI Diseño y Moda Internacional; Diego Mauricio Rodríguez Giraldo, trabajador de confianza de Nancy y Jhon Camilo Aguilar Jaramillo, señalado de las maniobras comerciales para garantizar la salida de los artículos.

“El requerimiento internacional indica que estas personas elaboraban carteras, bolsos y diversos productos con pieles de babillas, caimanes, serpientes, entre otras especies silvestres”, informó la fiscalía colombiana.

Detalló que la diseñadora contactaba a ciudadanos en Valle del Cauca y los convencía de viajar a Estados Unidos para que llevaran los artículos. Ante cualquier pregunta de las autoridades debían decir que eran obsequios.

En realidad, el destino final de los productos eran tiendas lujosas y exposiciones reconocidas internacionalmente como la Semana de la Moda de Nueva York.

La diseñadora y los otros dos detenidos fueron trasladados a Bogotá donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Colombia, mientras se realizan los trámites para su extradición a Estados Unidos.

¿Quién es Nancy González, diseñadora detenida?

Nancy González es una reconocida diseñadora que comenzó con su empresa de bolsos y carteras en Estados Unidos en 1998, junto con su hijo, quien falleció años después.

Los bolsos de Nancy González lograron posicionarse junto a otras marcas de lujo como Louis Vuitton, Chanel o Hermès. Y se vendían en los mostradores más exclusivos del mundo.

La diseñadora se consolidó como un ícono de la moda en el mundo de los bolsos de lujo, incluso uno de sus productos está en la lista de los 65 artículos más destacados de la moda en Nueva York.

Los precios de los bolsos y carteras de Nancy González rondan entre los 500 y hasta los 10 mil euros.