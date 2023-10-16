100 años de Disney: estas son las empresas que posee la compañía del ratón

El 16 de octubre de 1923 nacieron los estudios de animación Disney en Estados Unidos y a lo largo de este siglo, la productora surgida de la mente de Walt Disney ha brindado varias creaciones cinematográficas, de televisión y parques de diversiones. Aunque también es un emporio que concentra a varias empresas.

Uno de sus primeros nombres fue Walt Disney Productions y como productora independiente estuvo a cargo de diversos cortos animados y posteriormente largometrajes. Posteriormente, hizo acuerdos con varios estudios de Hollywood, como Colombia y United Artists, entre otros.

Para 1953, la compañía creó su propia empresa de distribución: Buena Vista, con el objetivo de controlar el lanzamiento de sus propias obras audiovisuales. En 1955 abrió el parque Disneyland, luego de que un año antes produjo un programa de televisión para ayudar a recaudar fondos para la construcción de dicho lugar.

Walt Disney murió en 1966 y las películas producidas podo después no generaron la crítica esperada, por lo cual la compañía se centró en la administración de sus parques de diversiones, como Walt Disney World en Florida.

En 1977, la empresa tuvo la oportunidad de producir la primera cinta de Star Wars, del cineasta George Lucas, pero rechazó la oferta. Años después terminó por hacerse con la propiedad de dicha franquicia.

¿Cuáles compañías posee Disney?

Actualmente, Disney tiene varias empresas, como las que adquirió del complejo de medios 20th Century Fox, como Fox Family, Fox Animation, Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures y Fox 2000 Pictures, así como otras unidades creativas como Twentieth Century Fox Television, FX Productions, Fox 21, FX Networks, National Geographic Partners; Fox Networks Group International y Star India.

En tanto que también tiene participación en otras compañías como la cadena deportiva ESPN, Touchstone Pictures, Marvel, Lucasfilm, A&E, The History Channel, Lifetime, Pixar, Hollywood Records y Vice Media.

Mientras que en el ámbito de franquicias, la empresa del ratón posee algunas de las más conocidas como:

Star Wars.

Universo Cinematográfico de Marvel.

Princesas Disney.

Los Muppets.

Piratas del Caribe.

Películas de Pixar.

Winnie the Pooh.

Indiana Jones.

La empresa también es dueña de programas de televisión como Los Simpson, American Horror Story, Padre de Familia y de cintas como Mi pobre angelito, Avatar, Deadpool, Duro de Matar y Día de la Independencia, entre otras.

