La base aérea conjunta San Antonio-Lackland fue cerrada después de que dos personas efectuaran disparos hacia la base. Después, los sospechosos huyeron a pie. No hay reporte de lesionados.

La policía y elementos de los servicios de emergencias se encuentran trabajando en la zona para despejar el área y entontrar a los "tiradores" en las inmediaciones de base de la Fuerza Aérea en Texas.

+++Información en desarrollo+++

Disparos contra una base de la Fuerza Aérea de EU en Texas

Las autoridades señalaron que dos personas que estaban fuera de la base, abrieron fuego cerca de la puerta de Valley Hi, para después escapar a pie.

"Los servicios de emergencia de "JBSA" se ecnuentran trabajando con el Departamento de Policía de San Antonio para despejar el área y buscar a los tiradores"

📢#ActiveShooter update:



➡There are no suspected injuries at this time.

➡The shooting is suspected to have happened outside Valley Hi Gate on JBSA-Lackland.

➡JBSA emergency responders are working with the SAPD to clear the area and search for the shooters. — JointBaseSanAntonio (@JBSA_Official) June 9, 2021

Detallaron que no hay un tirador activo dentro de la base. "JBSA" agregó que había registró en el área del tiroteo, pero no se han reportado heridos.

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Una hora antes, cerca de las 12:30 (hora local), "JBSA" le señaló a su personal que se cubriera de inmediato.

"Advertencia de tirador activo para todo el personal de JBSA-Lackland".

📢Active Shooter warning for all JBSA-Lackland personnel. All base personnel implement LOCKDOWN procedures immediately and take cover.



Real World LOCKDOWN, LOCKDOWN, LOCKDOWN pic.twitter.com/AreOAgGiIa — JointBaseSanAntonio (@JBSA_Official) June 9, 2021

Jennifer Rodríguez, portavoz del Departamento de la Policía de San Antonio, señaló que la base conjunta San Antonio-Lackland permanecía cerrada hasta poco antes de la 1:30 de la tarde, hora local.